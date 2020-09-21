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【營商策略】疫後電商崛起　為何Walmart踩過界推出時裝品牌？

商業 13:52 2020/09/21

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新冠肺炎疫情肆虐，實體零售店生意慘淡，電商卻錄大幅增長。疫後新常態，有助Walmart（沃爾瑪）擴闊戰線，推出時裝品牌Free Assembly，與傳統時裝店爭生意。

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據《CNBC》報道，Walmart的新時裝品牌Free Assembly由即日開始，正式在250間門市及網上發售，男、女裝齊備。秋季系列將會有超過30項產品，定價由9美元至45美元。

事實上，Walmart一直亦計畫拓闊產品種類及提升生意額，特別是服裝，使電商轉化成有盈利的生意。疫情爆發後，消費者卻步於實體零售店，不少時裝品牌輕則亦利潤大減，重則申請破產。相反，消費者改於電商渠道採購生活所需，為Walmart帶來新機會。Walmart推出自家品牌Free Assembly，瞄準了消費者在購買日用品時，順便購買衣服。不過，服裝種類將會集中於休閒衣服，而非西裝等上班衣著。

Walmart本來亦有獨家發售的女裝品牌，包括Scoop、Eloquii Elements等，而Free Assembly則是Walmart首個踏足男裝的服裝品牌。不過，Walmart能否打響如意算盤仍需視乎其品牌能否迅速順應時裝潮流，同時滿足尺寸、質素的需求。

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責任編輯：葉泳珊

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