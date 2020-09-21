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【大行點睇】瑞信看淡賭收預測　美高梅股價跌近7％

股樓投資 16:15 2020/09/21

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瑞信發表報告表示，澳門賭博業雖已重啟，但短期內仍有風險。因此下調澳門今年賭收預測。今日賭業股版塊偏軟，美高梅中國（02282）跌近7%至9.95元，銀河娛樂（00027）現報54.9元，跌4.935%，新濠（00200）跌4.4%至45.64元，金沙中國（01928）跌4.5%至31.65元，永利（01128）跌4.7%至12.88元，澳博（00880）跌2.9%至10.02元。

【獅王破底】傳被列不可靠清單　滙豐跌逾3％失守30元　股價創25年新低 詳情請看[下一頁]

報告指，市場憧憬澳門賭業股復甦和重開，以及中長期會有持續增長。但該行相信行業短期內仍存在風險，前路未明，所以下調澳門今年賭收預測，由跌72%下降至跌81%。並預料今年第四季博彩收入會下降77%，至2022年仍較去年水平低9%。因擔心貴賓廳規模減少，建議避開一些較高負債、業務偏重於貴賓廳及資產配置彈性較少的濠賭股，但相對地看好新濠 和銀娛。該行又下調多隻濠股評級及目標價。

【滙豐控股】商務部發布《不可靠實體清單規定》 傳滙豐FedEx或被列入清單 詳情請看[下一頁]

該行分別將新濠國際、銀娛、金沙中國(01928)、美高梅中國 下降至「中性」評級，而並將永利澳門的評級就降至「跑輸大市」，而澳博(00880)就維持「中性」評級。

 

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美高梅中國（02282） 永利澳門（01128） 新濠國際（00200） 銀河娛樂（00027） 澳博控股（00880） 金沙中國有限公司（01928） 經濟

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