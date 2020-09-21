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【滙豐股價】滙豐曾破30元見95年新低 機構散戶再蠢動（訂戶專享）

即市財經 13:39 2020/09/21

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滙豐 （00005） 身處中美角力隙縫，今早再成市場焦點。股價甫開市即急挫試穿30元關，股價大跌最多4%，再創1995年以來新低。與近日跌不同的是，滙豐股價急挫跌破關鍵水平，令本已集體死心的散戶，心中再泛起漣漪，再度蠢動入市撈底。

...

欄名 : 交易講場

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