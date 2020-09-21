【滙豐股價】滙豐曾破30元見95年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享）

滙豐（00005）身處中美角力隙縫，今再成市場焦點。股價甫開市即急挫試穿30元關，股價大跌最多瀉逾5%，再創1995年以來新低。與近日跌不同的是，滙豐股價急挫跌破關鍵水平，令本已齊體死心的散戶，心中再泛起漣漪，再度蠢動入市撈底。

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