【滙豐股價】滙豐曾破30元見95年新低 散戶撈底再失陷（訂戶專享） 即市財經 16:18 2020/09/21 分享： 滙豐（00005）身處中美角力隙縫，今再成市場焦點。股價甫開市即急挫試穿30元關，股價大跌最多瀉逾5%，再創1995年以來新低。與近日跌不同的是，滙豐股價急挫跌破關鍵水平，令本已齊體死心的散戶，心中再泛起漣漪，再度蠢動入市撈底。 ... 欄名 : 交易講場 最新專欄文章 更多 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 2020/09/18 【中美科技戰】騰訊遊戲業務再被美國盯上 下試500元關風險增（訂戶專享） 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 2020/09/17 【資金流向】金管局累計接錢1400億 港股為何仍憔悴? （訂戶專享） 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 2020/09/16 【人民幣走勢】人民幣見16個月高 港投資產品待追上（訂戶專享） 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 2020/09/15 【人民幣走勢】人幣突破6.8關愈戰愈勇 投資價值再現（訂戶專享） 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 2020/09/14 【滙豐股價】滙豐逆市再尋底 股民屢受創已死心?（訂戶專享） 政治 經濟 香港股票 市帳率 外資 滙豐控股（00005） 英國 中國 美國 環球時報 欲覽全文，立即登記訂閱收費內容；現有訂戶請按登入瀏覽。 立即訂閱 登入