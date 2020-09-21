【騰訊股價】內媒：騰訊已全資擁有虎牙信息科技

▲ 內地媒體引述消息指，騰訊已全資擁有虎牙信息科技。

騰訊 （00700） 早前擬合併內地兩大遊戲串流媒體平台虎牙及鬥魚。據內地「天眼查」顯示，近日廣州虎牙信息科技發生工商變更，變更項為股東、企業類型。其中，原股東廣州華多網路科技、廣州沁綠投資諮詢退出，新增股東為林芝騰訊科技，持股比例為100%。同時，企業類型由其他有限責任公司變更為有限責任公司（法人獨資）。

廣州虎牙信息科技有限公司成立於2016年8月，法定代表人為虎牙直播CEO董榮傑，註冊資本約9.2億人民幣。

「天眼查」顯示，該公司的原股東廣州華多網路科技為歡聚集團的關聯公司；而廣州沁綠投資諮詢則由董榮傑100%持股。據內地自媒體《財經塗鴉》報道，鬥魚與虎牙的合併仍在急速推進中。

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編輯：陳韻妍