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【新股IPO】新股陸續有來！市場再迎來生物科技股嘉和、雲頂新耀

即市財經 13:42 2020/09/21

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多隻新股趕於第三季底招股，合共集資超過100億元。

踏入月底市場將迎來更多新股IPO，多間公司尋求或已通過上市聆訊，預料市場再度掀起抽新股IPO熱潮。截至9月21日（周一）共有4隻新股進行招股。多隻新股準備接棒，當中包括，嘉和生物藥業、雲頂新耀、天兆豬業、 威海市商業銀行等，趕於第三季底招股，合共集資超過100億元。

目前正在招股的包括，東軟教育 （新上市編號：09616） 再鼎醫藥 （新上市編號：09688） 中通快遞 （新上市編號：02057） 及寶尊電商 （新上市編號：09991）

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記者：謝卓榮

香港股票 IPO 再鼎醫藥—SB（09688） 寶尊電商（09991） 中通快遞—SW（02057） 東軟教育（09616） 集資

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