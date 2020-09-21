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【創業兵團】港產雞尾酒品牌Píng　本土味道作招徠

商業 13:25 2020/09/21

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瓶裝雞尾酒品牌Píng共同創辦人（左起）林德君、陳俊生及洪嘉傑期望，能調製出具本土特色的雞尾酒，並將香港製造帶到更遠市場。

「希望有朝一日，連不喝酒的人看到我們品牌Píng，都知是香港牌子，那就圓了小小心願。」洪嘉傑（James）笑着說。

一個藥劑畢業生、一個昔日港隊泳手、一個家具品牌高層，3位貌似互不相干的港男，於今年聯手成立瓶裝雞尾酒（Cocktail）品牌Píng，冀在充滿歐美特色的香港雞尾酒市場中，創造出具本土味道的酒款，讓人能喝一杯「香港製造」的佳釀。Píng自7月底開賣至今，僅個多月便售出8,000瓶，這個夢想似乎並非遙不可及。

林德君（Ted）早年於加拿大修畢藥劑學學士，回流後放棄高薪厚職，反其道發展唯一興趣——烹飪，「踩過界」開餐廳。試菜無數，他一直想將本土文化推廣出去，便與相識10多年、修讀時裝設計的James，以及曾於雞尾酒大賽中奪獎的調酒師陳俊生（Sonic），在今年初合共投資120萬元，成立雞尾酒品牌Píng。

港產雞尾酒品牌Píng冀創「香港製造」輕酒精飲品。

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加入美祿洋甘菊　輕酒精易入屋

由於品牌只設網店，要在網絡世界芸芸產品中吸客，作為市場推廣的舵手James表示，目前以綫上宣傳為主，包括邀KOL免費試飲來增加曝光率。此外，在瓶身設計上，亦下了不少工夫。Píng包裝用色相對搶眼，如加入食用金粉來營造閃亮感；又在首推一式6款酒的瓶身上，顯示數字1至6號，「數字有無窮無盡的意思，代表着Cocktail可以有千變萬化的味道，任由大家發揮創意。」

為顧及客路，雞尾酒在甜度、酒精含量等，均有不同選擇。

但講到最大特色，始終是以好原料取勝。曾是港隊泳手，負責雞尾酒調味的靈魂人物Sonic稱：「品牌是想研發代表香港特色的味道，帶出本土感覺，增加大家的共鳴。」

Sonic原是游泳健將，21歲那年，他瞞着家人謊稱在酒店工作，實情報讀調酒學校進修，又到酒吧打工。直至Monkey Shoulder調酒師大賽奪冠後，父母才漸對調酒師行業改觀。

雞尾酒用氈酒（Gin）、冧酒、威士忌等做底，並以佛手柑、紫蘇葉、洋甘菊、美祿等入酒。難度最高是通過拍檔的嚴格味蕾測試，Sonic打趣道：「大家想好一個主題後，我就負責調味，試過調製6號檸檬撻雞尾酒時，就試足10多個版本，因為除了檸檬味，更要求有餅底味，以滿足主題。」為顧及客路，酒精濃度、甜度各有選擇，使輕酒精飲品更易入屋。

今年7月26日正式開賣，首天定單已衝上200瓶，由於產品無防腐劑，而且全人手沖調，他們亦要漏夜趕工。至今已售逾8,000瓶，約4成屬回頭客，有望半年內達收支平衡。定價一枝僅數十元，Ted坦言利潤很低，新鮮食材、包裝、物流統統是成本，「但不想定價變成發展市場的阻礙，始終初心是要將『香港製造』的雞尾酒普及。」

近年不少人追求健康養生，Sonic又以有助降血壓的紫蘇葉、紓壓薰衣草、明目藍莓等入酒，但調製不同配方時，必須考究其藥理反應。

Sonic提醒，一接觸空氣酒精便會大量流走，故食材如紫蘇茶須放涼才入瓶，而且要在無污染的密封環境下包裝，每枝酒亦以獨立包裝的冰袋寄出。

中秋系列應節　限定店吸客

創業至今看似順風順水，Ted大歎起初把心一橫開店，殊不簡單。「最大憂慮是資金周轉，經濟不景下想留多個錢傍身，當決定上馬時，銀行開戶、商業登記證申請手續亦因疫情變得繁複。」

但James認為，不論是社運抑或疫情，均推動了網購消費。「始終人是需要社交生活，防疫期間只能在家聚會，變相催化對瓶裝酒的需求。」

為提高產品多元化，Píng每逢節目均有應節驚喜，例如中秋系列以茶為雞尾酒的主調，推出紅豆、桂花等新口味，亦會辦Pop-Up Store（期間限定店）。James強調，拓展業務時「不能盲目向前衝」，未來會繼續做好品牌建立。

記者：姚慧儀

攝影：陳靜怡

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