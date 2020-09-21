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特朗普競選活動失言 問女性「丈夫對你出席有無意見」

環球社會熱點 13:21 2020/09/21

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美國大選11月3日舉行，美國總統特朗普上周六（19日）出席北卡羅萊納州競選活動時失言，詢問一群女支持者曾出席多少次競選活動，又表示希望她們的丈夫對其出席活動沒有意見。

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特朗普（Donald Trump）於競選活動上提到，他承諾將提名女性任最高法院大法官，接替剛逝世的金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）。特朗普又坦言在大法官人選方面，他實際上喜歡女性遠多於男性（actually like women much more than I like men.）。

但特朗普其後於活動上和一群女支持者交流，詢問她們曾出席多少次競選活動。女支持者回答後，特朗普再聲稱：「無論如何，我希望你的丈夫對此無意見。」（Anyway, I hope your husbands are okay with it.）

特朗普更追問女支持者後獲得回應，再表示：

他們覺得無問題，你們都有很好的丈夫。

（They're okay. You have good husbands.）

特朗普屬意大法官人選 據報同為保守天主教徒 【下一頁】

事實上，特朗普在女性選民方面的支持度一直落後於民主黨總統候選人拜登（Joe Biden）。根據無黨派組織All in Together於9月進行的民意調查，發現拜登在女性選民方面的支持度領先約11個百分點，而且超過一半（55%）的女性選民對特朗普持負面態度，而有44%的女性選民對其持正面態度。

外界分析，特朗普主動提出屬意由女性接替金斯伯格任最高法院大法官，是希望提高女性選民的支持度。

責任編輯：鄭錦玲

美國總統特朗普於競選活動時失言，詢問一群女支持者的丈夫對其出席活動會否有意見。

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