【美國大選】特朗普拉票失言 問女性「丈夫對你出席有無意見」

美國總統特朗普於競選活動時失言,詢問一群女支持者的丈夫對其出席活動會否有意見。

美國大選11月3日舉行,美國總統特朗普上周六(19日)出席北卡羅萊納州競選活動時失言,詢問一群女支持者曾出席多少次競選活動,又表示希望她們的丈夫對其出席活動沒有意見。

特朗普(Donald Trump)於競選活動上提到,他承諾將提名女性任最高法院大法官,接替剛逝世的金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg,人稱RBG)。特朗普又坦言在大法官人選方面,他實際上喜歡女性遠多於男性(actually like women much more than I like men.)。

但特朗普其後於活動上和一群女支持者交流,詢問她們曾出席多少次競選活動。女支持者回答後,特朗普再聲稱:「無論如何,我希望你的丈夫對此無意見。」(Anyway, I hope your husbands are okay with it.)

特朗普更追問女支持者後獲得回應,再表示:

他們覺得無問題,你們都有很好的丈夫。 (They're okay. You have good husbands.)

事實上,特朗普在女性選民方面的支持度一直落後於民主黨總統候選人拜登(Joe Biden)。根據無黨派組織All in Together於9月進行的民意調查,發現拜登在女性選民方面的支持度領先約11個百分點,而且超過一半(55%)的女性選民對特朗普持負面態度,而有44%的女性選民對其持正面態度。

外界分析,特朗普主動提出屬意由女性接替金斯伯格任最高法院大法官,是希望提高女性選民的支持度。

