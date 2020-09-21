▲ 【俄羅斯疫苗】被指偽造疫苗數據 惟10國已訂12億劑

多款新冠肺炎疫苗進入最後試驗階段，各國搶先預購。外媒報道，至少10個國家已經預訂俄羅斯疫苗「史普尼克5號」（Sputnik V），包括印度、巴西、南非、墨西哥、沙特阿拉伯，涉及12億劑。惟疫苗安全性仍存疑，俄羅斯被指偽造疫苗數據。

《華爾街日報》報道，亞洲、南美和中東地區至少有10個國家，已經與簽署俄羅斯簽署購買協議。俄羅斯聲稱，還有超過10個國家，表明有興趣購買疫苗。

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俄羅斯疫苗在完成整個試驗程序前搶先註冊，外界質疑其安全性。逾40名歐洲、美國、加拿大及俄羅斯研究員在醫學期刊《刺針》發表公開信，質疑俄方偽造疫苗數據。

專家發現，數據樣本明顯重復，雖然每名疫苗測試人士以不同形式接種疫苗，但在不同日子中，血液內的抗體水平、T細胞（一種可殺滅受感染細胞的白血球）完全一。專家認為，情況非常奇怪，不可能是巧合；在統計學中，不太可能發生。

俄羅斯早前稱，準備在9月底至10月初註冊第二款疫苗，該疫苗是由西伯利亞一間實驗室研發，初期階段的臨床試驗料在9月底完成。

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責任編輯：鄧燕君