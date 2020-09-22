【植物肉】「OmniPork新豬肉」有望再減價一成　Green Monday年底增加5款OmniEat產品

▲ Green Monday創辦人楊大偉透露，規模效應下OmniFoods的產品售價必定下降。

2012年創立的Green Monday，一直專注研究不同植物性素食產品，旗下食物科研公司OmniFoods的科研基地位於加拿大，產品包括OmniPork新豬肉、OmniPork Luncheon新餐肉、OmniPork Strip新肉絲及OmniEat。Green Monday創辦人楊大偉接受訪問時指，集團正研發更多新產品，年底時OmniFoods的產品數目，將由目前的11款，增加至17款，其中5款為OmniEat新產品。

Green Monday旗下Green Common除銷售OmniFoods產品，同時分銷包括Alpha Foods、Beyond Meat、Califia Farms等品牌產品。楊大偉指，集團研發的新產品會以亞洲人口味為主，加上未能像合作夥伴如Beyond Meat般做得更好，所以OmniFoods暫時專注於研發新豬肉替代品。

泰國生產線產能 必定倍數上升

楊大偉指，Green Monday的OmniFoods產品在加拿大的食物科研團隊研發，並於泰國的生產基地製造，獲得新一輪融資後，將會大幅擴充泰國的生產線，「產能必定以倍數上升」，並計劃在內地建立大型生產線。

產能大幅增加，楊大偉透露，規模效應下OmniFoods的產品售價必定下降，OmniPork新豬肉過去兩年零售價累計減價25%，所以未來「減價不會只係2或3個百分點，一定超過一成」。

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記者：陳韻妍