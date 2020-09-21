▲ 【美國大選】佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命

美國最高法院大法官金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG）離世，觸發繼任法官任命爭議，民主黨極力反對在現屆總統任期內委任新的大法官，希望留待下個任期處理，眾議院議長佩洛西拒排除彈劾總統特朗普，以阻撓任命。

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佩洛西（Nancy Pelosi）接受美國廣播公司（ABC）訪問，被問到會否透過彈劾特朗普（Donald Trump）或司法部長巴爾（William Barr），阻止法官任命。佩洛西僅稱：「我們有不同選項（we have our options）」，又指國家面臨重大挑戰，拒排除彈劾。

大法官任命程序上無需眾院參與，眾院要阻止，唯有提出重大議案堵塞參議院議程，從而阻撓任命。佩洛西強調，議員曾宣誓承諾保護美國憲法，強調有責任做到美國人民的要求，又稱為保護民主，作出權衡（weigh the equities），將需要使用手頭上所有工具（use every arrow in our quiver）。

不過佩洛西亦補充，最佳的方法，是贏得選舉，呼籲選民踴躍投票。

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RBG去世後，特朗普旋即表示會全速任命新的大法官．爭取在大選前成事，獲參議院領袖麥康奈爾（Mitch McConnell）支持，表明會配合。麥康奈爾做法引起譁然，因2016年奧巴馬亦曾試圖在大選年提名大法官，當時離選舉尚有8個月，麥康奈爾以大選年不適合處理大法官提名為由阻止。

參議員克洛布查爾（Amy Klobuchar）批評，有參議院同事言行不一。洛布查爾稱大法官逝世日子離大選日如此近，對上一次要數到林肯（Abraham Lincoln）當總統年代，而林肯的做法是留待下屆處理。

責任編輯：林建忠