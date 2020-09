▲ 【美國大選】佩洛西拒排除再彈劾特朗普 阻大法官任命

美國最高法院大法官金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg,人稱RBG)離世,觸發繼任法官任命爭議,民主黨極力反對在現屆總統任期內委任新的大法官,希望留待下個任期處理,眾議院議長佩洛西拒排除彈劾總統特朗普,以阻撓任命。

佩洛西(Nancy Pelosi)接受美國廣播公司(ABC)訪問,被問到會否透過彈劾特朗普(Donald Trump)或司法部長巴爾(William Barr),阻止法官任命。佩洛西僅稱:「我們有不同選項(we have our options)」,又指國家面臨重大挑戰,拒排除彈劾。

大法官任命程序上無需眾院參與,眾院要阻止,唯有提出重大議案堵塞參議院議程,從而阻撓任命。佩洛西強調,議員曾宣誓承諾保護美國憲法,強調有責任做到美國人民的要求,又稱為保護民主,作出權衡(weigh the equities),將需要使用手頭上所有工具(use every arrow in our quiver)。

不過佩洛西亦補充,最佳的方法,是贏得選舉,呼籲選民踴躍投票。

RBG去世後,特朗普旋即表示會全速任命新的大法官.爭取在大選前成事,獲參議院領袖麥康奈爾(Mitch McConnell)支持,表明會配合。麥康奈爾做法引起譁然,因2016年奧巴馬亦曾試圖在大選年提名大法官,當時離選舉尚有8個月,麥康奈爾以大選年不適合處理大法官提名為由阻止。

參議員克洛布查爾(Amy Klobuchar)批評,有參議院同事言行不一。洛布查爾稱大法官逝世日子離大選日如此近,對上一次要數到林肯(Abraham Lincoln)當總統年代,而林肯的做法是留待下屆處理。

