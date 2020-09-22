【植物肉】Green Monday完成5.5億元大型融資　TPG睿思基金及太古領投

▲ Green Monday計劃於未來6個月，由現時約10個市場，擴展至橫跨亞洲、北美及歐洲、中東和非洲地區超過20個市場。

可持續發展議題近年備受追捧，8年前起一直提倡素食文化的Green Monday，剛完成7000萬美元（約5.5億港元）的大型融資。Green Monday此輪融資為亞洲植物性食品行業規模最大的融資，新投資者包括TPG旗下睿思基金（The Rise Fund）和太古 （00019） 領投，其他投資者包括信和集團 （00083） 的黃氏家族信託基金、富瑞集團（Jefferies Group）及國際巨星王力宏等。

Green Monday零售據點明年首季倍增至4萬個

Green Monday集團創辦人兼行政總裁楊大偉指，很高興與理念相信的投資者合作，齊心協力應對氣候變化，此輪融資的資金將用作加強產品研發，提高生產、分銷及供應鏈能力，拓展零售業務和伙伴關係，預計Green Monday的零售據點將於明年首季增至4萬個，較現時增加一倍。

楊大偉稱，公司計劃於未來6個月，由現時約10個市場，擴展至橫跨亞洲、北美及歐洲、中東和非洲地區超過20個市場，並於第四季及明年首季，分別於內地及新加坡開設Green Common旗艦店。

太古與Green Monday探討零售方面的合作

太古企業發展董事岑明彥表示，太古與Green Monday擁有共同願景和使命，國泰航空 （00293） 早已在航膳中引入OmniPork新豬肉，希望繼續與Green Monday合作，研發出更多符合旅客口味的新菜式，並與Green Monday討論零售方面的合作。

TPG中國區管理合伙人孫強指，植物肉市場在全球快速增長，期待與楊大偉及其團隊合作，進一步開發Green Monday的產品組合，擴大影響力。

王力宏稱，OmniPork新豬肉的出現，為備受全球各地喜愛傳統中式菜式的人，帶來更健康的版本，盡享美味之餘，同時為地球出一分力。

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記者：陳韻妍