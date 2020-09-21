【濠賭股】瑞信降今年澳門賭收預測並下調多隻賭股評級　銀娛金沙挫近半成

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百勝中國：疫情後顧客更注重性價比 外賣想像空間大
濠賭股偏軟，瑞信下調澳門賭收預測，同時下調多隻賭業股評級目標價，拖累股價急挫。銀河 （00027） 全日跌4.8%，收55元；金沙 （01928） 全日跌4.8%， 報31.55元；美高梅中國 （02282） 全日跌6.4%，報10元。永利澳門 （01128） 跌4.6%，收報12.9元；新濠國際 （00200） 跌4.5%，收15.62元；澳博 （00880） 跌3.2%，報9.9元。
瑞信報告指出，市場憧憬澳門賭股復甦和重開，未來會有更持續的中場增長，但該行相信行業短期風險仍存，前路仍未明。瑞信下調澳門今年賭收預測，由原先的72%下調至81%，並料今年第四季博彩收入降77% 至2022年仍較去年水平低9%，因擔心貴賓廳規模減少，建議避開一些較高負債、貴賓廳業務偏重、資產配置較少彈性的濠賭股，但相對地看好新濠 （00200） 和銀娛。 該行又下調多隻濠股評級及目標價（見下表）。
|股份
|評級
|目標價（元）
|銀娛 （00027）
|跑贏大市->中性
|62.6->57.4
|金沙 （01928）
|跑贏大市->中性
|41.3->32.6
|新濠國際 （00200）
|跑贏大市->中性
|22.5->16.1
|美高梅中國 （02282）
|跑贏大市->中性
|12.2->10.6
|永利澳門 （01128）
|跑贏大市->跑輸大市
|16.9->10.9
|澳博 （00880）
|中性
|9.1->9.8
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編輯：吳敏芳