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【濠賭股】瑞信降今年澳門賭收預測並下調多隻賭股評級　銀娛半日跌逾3%

即市財經 12:50 2020/09/21

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瑞信報告指出，市場憧憬澳門賭股復甦和重開，未來會有更持續的中場增長，但該行相信行業短期風險仍存。(資料圖片)

濠賭股偏軟，瑞信下調澳門賭收預測，同時下調多隻賭業股評級目標價，拖累股價下挫。銀河 （00027） 半日跌近4%，午收55.55元；金沙 （01928） 半日跌3.3%， 報32.05元；美高梅中國 （02282） 半日跌3.6%，報10.3元。永利澳門 （01128） 跌3.7%，報13.02元；新濠國際 （00200） 跌3.3%，報15.82元；澳博 （0080） 跌1.2%，報10.2元。

瑞信報告指出，市場憧憬澳門賭股復甦和重開，未來會有更持續的中場增長，但該行相信行業短期風險仍存，前路仍未明。瑞信下調澳門今年賭收預測，由原先的72%下調至81%，並料今年第四季博彩收入降77% 至2022年仍較去年水平低9%，因擔心貴賓廳規模減少，建議避開一些較高負債、貴賓廳業務偏重、資產配置較少彈性的濠賭股，但相對地看好新濠 （00200） 和銀娛。 該行又下調多隻濠股評級及目標價（見下表）。

股份 評級 目標價（元）
銀娛 （00027） 跑贏大市->中性 62.6->57.4
金沙 （01928） 跑贏大市->中性 41.3->32.6
新濠國際 （00200） 跑贏大市->中性 22.5->16.1
美高梅中國 （02282） 跑贏大市->中性 12.2->10.6
永利澳門 （01128） 跑贏大市->跑輸大市 16.9->10.9
澳博 （00880） 中性 9.1->9.8

相關文章：【濠賭股】澳門旅遊管制料逐步解封　大摩重申濠賭股吸引

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編輯：吳敏芳

香港股票 澳博控股（00880） 新濠國際（00200） 永利澳門（01128） 金沙中國有限公司（01928） 美高梅中國（02282） 銀河娛樂（00027） 博彩 目標價 澳門

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