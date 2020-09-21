IGTV新增字幕功能　助聽障人士理解內容

▲ Facebook近日宣布，將影片自動字幕功能進一步擴展至Instagram，讓用戶在觀看IGTV的影片時，可以見到由人工智能自動產生的字幕。

隨著IGTV的功能漸趨完整，愈來愈多用戶開始著手經營IGTV，亦有網店會儲存直播在其頁面，以吸引顧客觀賞。不過，聽障人士就未能享受有關功能的樂趣。為了讓他們都能夠參與其中，Facebook近日就宣布，將影片自動字幕功能進一步擴展至Instagram，讓用戶在觀看IGTV的影片時，可以見到由人工智能自動產生的字幕，並最先針對全球16種語言推出。

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據外媒VentureBeat報道，Facebook早在2016年2月，首次針對影音廣告推出影片自動字幕功能，而在今年3月就已擴展至Facebook Live和Workplace Live，並支援英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、德語和法語六種語言。不過，有消息指，Facebook的字幕經常出現錯誤，甚至會影響到觀賞影片的質素。

▲ 是項功能訓練自動語音辨識的機器學習模型，直接預測詞語的字型或字符，而字幕內容的準繩度就要取決於影片中的聲音是否清晰。

Facebook發言人表示，隨著愈來愈多人需要依賴字幕，人工智慧（AI）正不斷學習，務求令品質可以持續提升，期待能擴展至更多應用層面、更多語言和國家。是項功能訓練自動語音辨識的機器學習模型，直接預測詞語的字型或字符，簡化模型訓練和部署的過程，而字幕內容的準繩度就要取決於影片中的聲音是否清晰。

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不過，對於推出影片自動字幕功能，受惠的不只是聽障人士，對於在播放影片時調至靜音的用戶，又或是不同國藉的人士，此功能亦顯得相當實用。據悉，目前人工智能自動產生的字幕將會支援全球16種語言。而影片製作者或品牌只需在設定時，將「自動產生字幕」功能啟動即可，其他步驟與一般上載影片無異。

責任編輯：施雯雯