  • 29°C
香港時間 : 2020921日 (一) 13:38
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

IGTV新增字幕功能　助聽障人士理解內容

科技 13:30 2020/09/21

分享：

Facebook近日宣布，將影片自動字幕功能進一步擴展至Instagram，讓用戶在觀看IGTV的影片時，可以見到由人工智能自動產生的字幕。

隨著IGTV的功能漸趨完整，愈來愈多用戶開始著手經營IGTV，亦有網店會儲存直播在其頁面，以吸引顧客觀賞。不過，聽障人士就未能享受有關功能的樂趣。為了讓他們都能夠參與其中，Facebook近日就宣布，將影片自動字幕功能進一步擴展至Instagram，讓用戶在觀看IGTV的影片時，可以見到由人工智能自動產生的字幕，並最先針對全球16種語言推出。

IGTV新廣告收益政策　冀擴大創作者使用群

【網店營銷】Instagram新專利曝光　帖文付費添加網址一鍵訪問

據外媒VentureBeat報道，Facebook早在2016年2月，首次針對影音廣告推出影片自動字幕功能，而在今年3月就已擴展至Facebook Live和Workplace Live，並支援英語、西班牙語、葡萄牙語、意大利語、德語和法語六種語言。不過，有消息指，Facebook的字幕經常出現錯誤，甚至會影響到觀賞影片的質素。

是項功能訓練自動語音辨識的機器學習模型，直接預測詞語的字型或字符，而字幕內容的準繩度就要取決於影片中的聲音是否清晰。

Facebook發言人表示，隨著愈來愈多人需要依賴字幕，人工智慧（AI）正不斷學習，務求令品質可以持續提升，期待能擴展至更多應用層面、更多語言和國家。是項功能訓練自動語音辨識的機器學習模型，直接預測詞語的字型或字符，簡化模型訓練和部署的過程，而字幕內容的準繩度就要取決於影片中的聲音是否清晰。

IG直播不再限時重溫　IGTV轉型變YouTube？

不過，對於推出影片自動字幕功能，受惠的不只是聽障人士，對於在播放影片時調至靜音的用戶，又或是不同國藉的人士，此功能亦顯得相當實用。據悉，目前人工智能自動產生的字幕將會支援全球16種語言。而影片製作者或品牌只需在設定時，將「自動產生字幕」功能啟動即可，其他步驟與一般上載影片無異。

責任編輯：施雯雯

相關文章

【網店營銷】Instagram新專利曝光　帖文付費添加網址一鍵訪問
2020/09/14
【網店營銷】Instagram新專利曝光　帖文付費添加網址一鍵訪問
【打擊造假】Facebook控告IG虛假互動供應商　禁「買粉絲」、「買Like」
2020/08/31
【打擊造假】Facebook控告IG虛假互動供應商　禁「買粉絲」、「買Like」
IGTV新廣告收益政策　冀擴大創作者使用群
2020/05/28
IGTV新廣告收益政策　冀擴大創作者使用群
IG直播不再限時重溫　IGTV轉型變YouTube？
2020/05/15
IG直播不再限時重溫　IGTV轉型變YouTube？
IGTV使用率偏低　Instagram移除捷徑圖示
2020/01/21
IGTV使用率偏低　Instagram移除捷徑圖示
聽障 人工智能 Facebook Instagram 機器學習

下一篇文章

【iPad實測片】$2,599 iPad 8有何升級？實試入門級iPad遊戲、攝影功能
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【iPhone 12】再傳iPhone 12價格、預購時間　5G版最平5400元入手
【科技抗疫】Prenetics夥國泰推電子健康護照　方便市民外遊
【科技抗疫】Prenetics夥國泰推電子健康護照　方便市民外遊
【PS5】港版PS5今天開始預訂　勢必掀起炒風
【PS5】港版PS5今天開始預訂　勢必掀起炒風
Google Drive推自動清除檔案功能　助節省儲存空間　
Google Drive推自動清除檔案功能　助節省儲存空間　
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
【PS5預購】Sony為預購混亂致歉　近日將增加預購貨源
【共居空間】本地共居企業擬進軍海外　Dash Living看好業務未受疫情影響
【共居空間】本地共居企業擬進軍海外　Dash Living看好業務未受疫情影響