奧園健康半日跌6.4% 6.9億購醫美公司55%股權

▲ 奧園健康斥資6.9億，收購醫美公司連天美55%股權，預計9月底10月初併表。

奧園健康 （03662） 宣布斥資6.9億元人民幣增持醫療美容公司連天美55%股權，持股增至60%。總裁蘇波表示，預計9月底10月初可完成交易並實現併表，預計連天美今年淨利潤可達7000萬至8000萬人民幣，未來冀成為國內前三的醫療美容集團，目標實現利潤增長10%至15%。

奧園健康今日低開1.8%，半日跌幅擴大至6.4%，報6.14元，成交2,532萬元。

蘇波表示，醫療美容市場規模巨大，集中度卻較低，現時並沒有市佔超過5%的單一機構，加上競爭激烈，行業正處於整合期，相信現時為合適的佈局時機，他又指，醫美行業高門檻、快增長、現金流穩健，看好行業未來發展，收購連天美後將與集團原先的商業運營、物業管理服務整合協同，冀望未來大健康業務對集團收入貢獻可達到20%至30%水平，未來兩年集團整體業績複合增長率達到55%至60%。

物業管理業務方面，目標管理規模達到7500萬至8000萬平方米，第三方佔比至少達10%，非住宅比例達到3成。

蘇波表示，業務即使拓展至醫美行業，不會放棄物管和商管的基礎戰略。現階段將聚焦新收購公司的業務整合，長遠不排除再收購對集團業績有貢獻、業務有幫助的標的。

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記者：陳健婷