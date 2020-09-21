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【消費優惠】OpenRice訂座「感謝祭」　20元搶購雞煲、生蠔海鮮

商業 12:38 2020/09/21

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OpenRice 由即日至11月15日期間，推出「網上訂座感謝祭」。顧客只要於指定時間，經OpenRice 平台訂座，即可享不同優惠，包括以20元搶購雞煲、生蠔海鮮盤等。

【玩樂優惠】D2 Place全新遊樂基地開幕　商場消費300元享飄移車買一送一

OpenRice 網上訂座服務邁向第10年，有超過180萬名會員曾經訂座。平台為回饋會員，推出「網上訂座感謝祭」。活動將於每星期推出一個美食主題，包括日本菜、火鍋、西餐、亞洲菜、Café、麻辣、海鮮及燒烤。

如何參加？

會員凡於周一指定時間在OpenRice 平台訂座及訂餐，即可以20元搶購來自50間餐廳所提供的超級美食，包括雞煲放題、生蠔海鮮盤、鐵板黒毛和牛、龍蝦套餐等。

除了以低於一折的價錢搶購美食外，「網上訂座感謝祭」期間更有不同禮遇。會員出席訂座累積指定次數後，更可賺取高達1000分的額外積分或瓜分超過200萬亞洲萬里通里數。

累積訂座次數最多　即獲迪士尼酒店一晚住宿

活動亦設有多項比賽，累積滿指定訂座次數，即有機會獲得香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房一晚住宿連翠樂庭餐廳自助早餐、AirPods Pro 、Canon PowerShot G7 X Mark III輕便相機連腳架套裝，或Nintendo Switch 連「健身環大冒險」套裝等。

動期間累積訂座次數最多，及期間未有任何缺席記錄的首兩名會員，首名可獲香港迪士尼樂園酒店國賓廳客房一晚住宿連翠樂庭餐廳自助早餐(成人4位)。

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責任編輯：葉泳珊

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