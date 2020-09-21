藥明生物擬拆細 可複製蘋果Tesla升勢？

藥明生物 （02269） 於9月初正式獲納入恒指，即成最貴入場費的藍籌。染藍不足1個月，藥明生物宣布拆細股股價，以吸引散戶進場。早前有美股蘋果（Apple）及特斯拉（Tesla）拆股後大升的先例，藥明生物能否複製佳績？

藥明生物今早逆市升約0.5%，主要是受惠拆股的消息，以及正式獲納入富時中國指數。

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藥明生物入費場近10萬 藍籌最貴

藥明生物現時股價約192元，以每手500股計算，即每手入場費逾9.6萬元，為藍籌中最貴，遠高於第二位華潤置地 （01109） 的約7.2萬元。藥明生物若股價1拆3後，每手入場費將大幅降至約3.2萬元。

近年來，不少大價股都相繼拆細股價，以及引散戶進場，早年拆細股價的例子有騰訊 （00700） 於2014年股份1拆5。近期股份傾向以拆細每手股數來降低入場費，今年初領展 （00823） 將每手由500個基金單位降至100個基金單位。早年拆細每手股數的藍籌有新地 （00016） 及舜宇 （02382） 等。

相對於近年港股多以拆細每手股來降入場費，藥明生物則選擇拆細股價。在股價方面，藥明生物現時近200元的股價確是相對較高，已是港股第6高股價。

蘋果Tesla上月底拆細 股價颷升

另方面，美股蘋果及Tesla於上月底同日拆細股價，令藥明生物拆細股價惹憧憬。蘋果和Tesla分別股份1拆4及1拆5，蘋果股價當日即勁升逾3%，Tesla升勢更震撼，拆股首日飈升近13%。

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上市公司拆股的主要考慮，是為了下調投資者入場門檻，以免散戶因股價太高而難以進場。長遠而言，可擴大股東基礎，及提升股份流通量，將利好股價走勢。事實上，無論是港美港股市，股份拆細短綫的利好股價。近年多隻藍籌以拆細每手股數以降低入場費，於宣布拆細入場費消息布後，短期股價普遍向好。

責任編輯：錢家鋒