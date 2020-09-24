【美股期貨】道指期貨轉升30點　Tesla盤前跌4%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股隔晚下挫，道指跌525點，美股期貨今早於亞洲時段續軟。美國今日將會公布上周初請失業救濟人數、8月新屋銷售、9月堪薩斯聯儲製造業活動指數。另外，聯儲局主席鮑威爾及美國財政部長努欽會於參議院銀行業委員會作證。

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焦點新聞︰

【Tesla股價】《沽注一擲》原型Michael Burry：Tesla是泡沫 排放積分不代表盈利能力

【Tesla股價】Tesla電池日後券商看法分歧 摩通看跌八成、高盛調升目標價

【Tesla股價】Tesla就對華關稅起訴美國政府 要求退回稅項兼支付利息

即市走勢︰

【19︰19】英國央行宣布修改長期融資計劃，將允許中小企業定期資助計劃（TFSME）用户將部分貸款期限延長至10年。

【18︰30】Tesla盤前跌幅擴大，最新跌逾4%，報364.64美元。

【17︰52】美股期貨續跌，道期貨跌27點，標指期貨跌0.16%；納指期貨跌0.54%。

【16︰16】Tesla（美︰TSLA）盤前跌3%，報368.78美元。

【16︰02】道指期貨跌27點，報26658點；標指期貨跌3點，報3228點；納指期貨跌24點，報10805點。

歐洲股市初段，德股跌1.2%；英股跌1.2%；法股跌近0.3%。

【14︰00】爆料達人Jon Prosser最新推文指，蘋果（美︰AAPL）將於10月13日舉行另一場發布會，公布iPhone 12，iPhone 12將於10月16日開放預講，iPhone 12及iPhone 12 Max於10月23日到店發售。

【iPhone 12】爆料達人Jon Prosser：iPhone 12將於10月13日亮相 16日預購

【12︰43】道指期貨跌119點，報26566點；標指期貨跌不足15點，報3216點；納指期貨跌78點，報3216點。

【12︰08】美股期貨續軟，道指期貨跌10點，報26675點；標指期貨跌不足1點，報3230點；納指期貨跌10點，報10818點。

【12︰00】美國對沖基金經理、《沽注一擲（The Big Short）》原型Michael Burry 本周連發帖文質疑Tesla，Burry 指，Telsa 以外的全球汽車行業市銷率（Price-to-Sales）僅0.35倍，而Tesla 為18倍，標籤Tesla為泡沫。

【10︰05】名創優品（MINISO）向美國證券交易委員會（SEC）公開遞交招股書，計劃集資1億美元（約7.75億港元），股票代碼為「MNSO」。

【新股IPO】名創優品MINISO美國申請上市 騰訊持股5.4%

【10︰05】共享辨公室WeWork將出售中國業務多數股權。WeWork表示，由摯信資本（Trustbridge Partners ）牽頭的財團將斥2億美元，增持WeWork中國的股份。

WeWork出售中國業務多數股權

【9︰25】TikTok母公司字節跳動公布，根據《中華人民共和國技術進出口管理條例》和《中國禁止出口限制出口技術目錄》規定，已經向北京市商務局提交了許可申請。另一邊廂，TikTok入禀美國法院， 申請初步禁制令阻止TikTok下架。

【TikTok拆骨】字節跳動：已向北京提許可申請 TikTok入禀美法院阻下架

道指跌525點港股ADR跌245點 紐約期金跌2%穿1900美元

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9月23日（三）市況

聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell）及美財長姆欽（Steven Mnuchin）均表示，美國需要更多財政刺激措施。美國9月Markit製造業PMI（採購經理人指數）為53.5，符合市場預期。不過，科技股引發美股跌勢，納指重磅股蘋果、亞馬遜收市跌逾4%，納指同步跌3%。

環球PMI9月初值：

國家/地區 預測 實際 前期 美國製造業PMI 53.5 53.5 53.1 美國服務業PMI 54.5 54.6 55.0 法國製造業PMI 50.6 50.9 49.8 法國服務業PMI 51.5 47.5 51.5 德國製造業PMI 52.5 56.6 52.2 德國服務業PMI 53.0 49.1 52.5 英國製造業PMI 54.0 54.3 55.2 英國服務業PMI 55.9 55.1 58.8 歐元區製造業PMI 51.9 53.7 51.7 歐元區服務業PMI 50.6 47.6 50.5

截至4：00 收報 變幅 道指 26763 -1.9% 標指 3236 -2.4% 納指 10632 -3.0% google 1409.39 -3.5% 蘋果 107.12 -4.2% TESLA 380.36 -10.3% facebook 249.02 -2.2% 亞馬遜 2999.86 -4.1% Salesforce 236 -4.8%

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焦點新聞︰

尚渤投資：美聯儲將避免實施負利率 美元弱勢料持續

沽空機構渾水創辦人Carson Block拍片 免費傳授沽空心得

【Tesla電池日】Tesla發布「4680電池」、3年內推20萬港元電動車 盤前股價跌半成

【美國經濟】美國9月Markit製造業PMI為53.5 符合市場預期

【金價走勢】美滙轉強黃金續跌至1870美元 花旗仍看好金價年內再創新高

即市走勢︰

【4︰00】道指收市跌26763點，跌525點或1.9%；標指收報3236點，跌2.4%；納指跌3%，收報10632點。TESLA跌10.3%。

【3︰09】道指急瀉，道指跌逾500點，納指瀉3%。蘋果跌3.7%，TESLA跌10.8%。

【1︰41】Tesla股價跌7.9%，報390.75美元。

【Tesla股價】Tesla就對華關稅起訴美國政府 要求退回稅項兼支付利息

【01︰011】道指跌66點，報27222點；標指跌0.55%，報3297點；納指跌0.94%，報10860點。

【00︰23】美股跌幅續擴大，道指跌146點，報27142點；標指跌0.95%；納指跌1.47%。

【23︰32】滙市波動，美滙指數升0.3%，至94.15，英鎊及歐元微升，澳元大跌0.9%，紐元跌0.8%。現貨金價跌30.07美元，報1870.14美元。現貨銀更一度大跌6%。

【22︰32】美股偏軟，納指最多跌1%，受蘋果、亞馬遜及微軟股價下跌影響。亞馬遜跌43.51美元或1.4%，報3085.49美元。

【22︰32】道指升幅僅餘50點，報27338點；標指跌0.2%；納指跌0.6%。

【21︰50】9月份PMI數據大致符合市場預期。美股續弱，道指升81點，報27369點；標指持平；納指跌0.39%。

【美國經濟】美國9月Markit製造業PMI為53.5 符合市場預期

【21︰30】美國開市個別發展，道指高開125點，報27413點；納指跌0.05%；標指升0.16%；Tesla跌逾4%。

【21︰15】道指期貨漲0.7%，標普500期指漲0.3%，納指期貨跌0.2%。

【20︰22】美股期貨個別發展，道期升186點；標指期貨升0.26%；納指期貨跌0.2%。

【19︰48】歐股大幅反彈，法國升1.7%，德國升1.6%，英國更大升2.3%。

【17︰50】道指期貨續升197點，報27340點；標指期貨升0.47%；納指期貨升0.45%。

【16︰34】美股期貨升幅擴大，道指期貨升202點，27345點；標指期貨升14點，報3313點；納指期貨升29點，報11179點。

【16︰17】Nike（美︰NKE）績勝預期，股價盤前升12.9%，報131.95美元。

【16︰16】Tesla（美︰TSLA）盤前跌近6%，報398.84美元。

【16︰07】美股三大指數期貨向上，道指期貨升156點，報27299點；標指期貨升9點，報3308點；納指期貨升11點，報11160點。

【15︰00】歐洲股市開市，德股初段升1.1%；英股升1.4%；法股升0.5%。

【14︰41】道指期貨升139點，報27282點；標指期貨升3點，報3303點；納指期貨跌20點，報11129點。

【12︰05】道指期貨升105點，報27248點；標指期貨升0.5點，報3299點；納指期貨跌38點或0.3%，報11110點。

【08︰50】Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）表示，預期今年交付量按年增加30%至40%，又計劃3年內可製造出價格為2.5萬美元的全自動電動車。

【Tesla電池日】Tesla料今年交付量增30%至40% 3年內推平價電動車

【08︰05】耐克（Nike 美︰NKE）截至8月底季度，錄得收入106億美元，按年跌0.6%，遠勝市場預期的91億美元，每股盈利95美仙，亦勝市場預期的47美仙。Nike股價盤後飈升13%，報132.16美元。

【美股焦點】Nike季度績勝預期 股價盤後升13%

道指升140點港股ADR跌18點 油價升約0.7%

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9月22日（二）市況

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），以及美國財政部長努欽（Steven Mnuchin），出席眾議院金融服務委員會聽證會，雙方均表示美國需要更多財政刺激措施。

Tesla（美︰TSLA）將召開年度股東大會，並舉行「電池日」（Battery Day）；Nike（美︰NKE）收市後公布第1財季業績。

截至4：00 收報 變幅 道指 27288 +0.5% 納指 10963 +1.7% google 1459.82 +2.1% 蘋果 111.81 +1.6% TESLA 424.23 -5.6% facebook 254.75 +2.7% ZOOM 492.6 +5.2% Unity 84.98 +16.5%

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焦點新聞︰

【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽出席聽證會 促財政刺激加碼（第二版）

【Tesla電池日】馬斯克事先為預期降溫 新產品2022年才能大量生產

【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽將出席聽證會 料促財政刺激加碼

【美股焦點】Unity上市後即獲Ark Invest旗下科技股ETF買入

即市走勢︰

【04︰00】道指收報27288點，升140點；標指收報3315點，升1.1%；納指收報10963點，升1.7%。

【01︰40】道指好淡爭持，最新升23點，報27171點；標指升0.45%；納指升幅擴至0.8%。

【01︰22】道指跌10點，報27137點；標指升0.37%；納指升0.7%。

【01︰05】外電報道，美國能源部計劃撥款1.22億美元用於稀土的研究和開發。

【00︰40】美股無力反彈，道指跌21點；標指升0.35%；納指升0.67%。

【00︰15】歐股市個別發展，德國DAX指數收漲0.35%，報12586點；英國富時100指數升0.49%，報5832點；法國CAC40指數下跌0.4%，報4772點。

【23︰16】鮑威爾及姆欽發表講話，美滙指數進一步上升0.5%，突破94水平，英鎊在疫情困擾下跌0.8%，歐元同步跌0.7%。美元滙價上升之下，道指相應跌0.5%，不過，納指仍硬淨，升0.2%。

【匯豐股價】英國推新疫情措施為期半年 英鎊走低或累匯豐

【22︰09】美股反彈乏力，道指轉跌6點；標指及納指升0.3%。

【21︰41】道指升127點，報27275點；標指升0.57%；納指升0.51%。

【21︰30】道指高開22點，報27170點；標指升0.49%；納指升0.79%。

【20︰56】美股期貨變動不大，道指期貨跌15點；標指期貨升0.16%；納指期貨升0.61%。

【19︰25】3個月美元拆息創新低，報0.2225厘。與港元拆息息差擴大，刺激港滙續強，最新報7.7501港元。

【19︰20】歐股續靠穩，德國升0.9%，英法升0.2%及0.4%。

【19︰06】歐洲央行接受與可持續性表現目標掛鈎的債券，作為抵押品。

【19︰05】科技股續反彈，納指期貨升0.6%；標指期貨升0.17%；道期升66點。

【18︰50】英國央行暗不短期不會啟用負利率。

【18︰01】道指期貨跌20點，報27035點；納指期貨升0.64%；標指期貨升0.15%，報3280點。

【16︰17】Tesla（美︰TSLA）盤前跌4.3%，報430美元。

【16︰09】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌35點，報27020點；標指期貨跌4點，報3270點；納指期貨跌8點，報10980點。

【15︰00】歐洲股市早段回穩，德股升0.3%；英股升0.5%；法股升0.2%。

【13︰50】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌逾100點，報26939點，跌116點；標指期貨跌14點，報3260點；納指期貨跌69點，報10919點。

【12︰02】美股期貨續軟，道指期貨跌46點，報27009點；標指期貨跌5點，報3269點；納指期貨跌37點，報10952點。

【11︰20】美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office， CBO）指新冠肺炎疫情帶來的經濟衰退，將嚴重影響美國財政狀況。

【美國債務】美國今年料債務迫近GDP水平 2050年比例將擴至兩倍

【10︰40】昨晚美股下跌，納斯達克指數一度最低見10519點，自9月2日創下的歷史高位12074點跌幅達到12.8%，大摩美國股票首席策略師Mike Wilson指未來可能有更深程度的下跌，現時的跌幅尚未消除過去幾個月累積的樂觀情緒。

【科技股回調】納斯達克指數未跌完？ 大摩料仍要跌多一成

【09︰10】《華爾街日報》 報道，中國政府高層對公布「不可靠實體清單」的時間或是否真的要公布這份美企黑名單存在分歧，部分中國官員認為應該等到美國大選之後再來公布，以避免中美更大的衝突。

【匯豐股價】中國據報美國大選後才公布實體清單 避免更大衝突

【08︰25】特斯拉Tesla（美︰TSLA）於9月22日召開年度股東大會，並舉行「電池日」（Battery Day），Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）事前先為大家的期望降溫，表示「電池日」中公布的新產品，要到2022年才能夠大規模生產。

道指挫509點港股ADR跌32點 紐約期油跌逾4%

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9月21日（一）市況

歐洲疫情惡化，加上歐洲銀行為主的涉及洗黑錢報道，拖累歐洲銀行股急瀉，歐美股市全綫失陷，道指期貨最多跌735點，標指期貨最多跌2.4%，德銀跌逾8%。美股開市後，道指最曾跌942點，標指一度跌2.7%。

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截至4：00 收市跌幅 最大跌幅 道指 -509點 -942點 標指 -1.2% -2.7% 納指 -0.1% -2.5% 道指期貨 -552點 -1018點 標指期貨 -1.3% -3.0% 納指期貨 +0.6% -2.5% 英股 -3.4% -3.8% 法股 -3.7% -4% 德股 -4.4% -4.7% 現貨金 -2% -3.5%

焦點新聞︰

【美股震盪】大規模資金撈底買美股 富瑞：過往經驗美股隨後一個月升1.3%

【滙豐股價】滙豐等多間國際銀行據報多年來完成逾兩萬億美元問題轉賬

【等同兩間Twitter】甲骨文沃爾瑪字節跳動合組TikTok Global 估值或達600億美元

【TikTok交易】環球時報︰美國提出條款損害中國利益、尊嚴 中方不可能接受

【美股焦點】憂疫情再爆發航空股暴跌 Zoom逆市升6%

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌509點，收報27147點。標指跌1.2%，收報3281點。納指跌0.1%，收報10778點。

【01︰35】美滙指數升0.8%，高見93.78，為最近3個月以來最大單日升幅。

【01︰09】道指續跌2.94%或812點，報26845點；科技股表現明顯相對強勢，納指跌幅收窄至1.4%，報10638點；標指跌2.29%，報3243點。

【00︰07】德國DAX指數收跌4.45%；英國富時100指數收跌3.39%；法國CAC40指數收跌3.74%；意大利富時MIB指數收跌3.65%；西班牙IBEX指數收跌3.45%。

【23︰21】美股跌幅擴大，道指跌921點，低見26736點；標指跌2.6%；納指跌2.1%。

【23︰06】現貨黃金重上每安士1900美元，跌幅收窄至2.51%。

【22︰32】道指跌逾800點。

【22︰30】德股跌逾4.5%，3月27日以來最大跌幅，現貨金跌穿1900美元，8月12日以來首次跌穿。

【22︰21】道指跌幅加大，暫瀉764點，報26892點。

【22︰18】德股跌逾4%。

【21︰45】道指跌635點。

滙豐倫敦失守29元，曾為滙豐落淚的胡孟青點睇，可看【下一頁】

【21︰30】道指挫446點，報27210點；標指跌1.63%；納指跌1.6%。歐洲股市全綫下跌，英、法、德股均跌逾3%。

【21︰01】柯達（美︰KODK）跌近15%，美國Vincent Wong律師事務所宣布，代表部分股東對柯達提起集體訴訟。

【19︰48】外圍股市走勢疲弱，道期盤前續跌逾500點或約2%、歐洲股市跌勢更加深，最少插3%，以英國富時100指數最傷，挫近3.4%。滙豐倫敦掛牌股價亦未見底，換算本港價報28.48港元，較香港上市價再跌2.8%。

【19︰01】道指期貨續跌543點，報27059點；標指期貨跌1.63%；納期跌1.49%。

【17︰57】歐股跌幅擴大，英國富時100指數跌3.25%，報5811點；德國DAX指數跌2.89%，報12737點；法國CAC指數跌2.87%，報4835點。

【17︰12】道期愈跌愈有，暫瀉571點或約2%，報27031點、納期報10735點，挫191點或逾1.7%。

【16︰28】Tesla（美︰TSLA）盤前升0.3%，報443.6美元。蘋果（美︰AAPL）盤前跌2.3%，報104.38美元。

【16︰24】甲骨文（美︰ORCL）盤前升5.9%，報63.25美元。沃爾瑪（美︰WMT）盤前升近1.5%，報137.27美元。美國總統特朗普周末期間聲稱，「概念上批准（approved the deal in concept）」甲骨文、沃爾瑪與TikTok之間的交易。

【16︰22】Nikola（美︰NKLA）盤前股價跌24.4%，報25.85美元。Nikola遭沽空機構Hindenburg Research連翻狙擊。 該公司創辦人Trevor Milton宣布下台，即時生效。

【貨車界Tesla】Nikola主席下台即時生效 前遭沽空機構連翻狙擊

【16︰11】道指跌428點，報27174點；標指期貨跌42點，報3273點；納指期貨跌121點，報10805點。

【15︰20】道指期貨跌262點或近1%，報27340點，標指期貨跌29點，報3287點；納指期貨跌95點或近0.9%，報10832點。

【15︰00】歐洲股市早段向下，德股跌0.5%；英股跌1.1%；法股跌0.6%。

【13︰49】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌153點，報27449點；標指期貨跌19點，報3297點；納指期貨跌70點，報10856點。

【12︰34】Tesla（美︰TSLA）922「電池日」前，行政總裁馬斯克於最新發給員工的電子郵件遭泄露，表示公司第3季度有望再創新車交付紀錄。

【美股焦點】Tesla本季交付有望破紀錄 馬斯克籲未來10日全力以赴生產

【12︰06】道指期貨跌59點，報27543點；標指期貨跌6點，報3310點；納指期貨跌16點，報10910點。

【09︰40】國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬，總金額超過2萬億美元（15.6萬億港元）。

【07︰30】蘋果（美︰AAPL）上周舉行了發布會，惟最受期待的iPhone12仍未見蹤影。據外媒報道，iPhone 12已經開始小範圍生產中，料今今最多要生產8000萬部，富士康繼續是iPhone 12主力代工廠。

【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

道指上周五跌244點 港股ADR跌152點

【美股市況】蘋果高位跌兩成 資金轉炒Tesla一周勁升19% 道指收市跌244點

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責任編輯︰梁浩碩