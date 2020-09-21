【美股期貨】美股期貨續軟　道指期貨跌59點（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美股上周五下跌，美國宣布周日起禁下載WeChat和TikTok，道指上周五曾挫逾400點，最終跌244點。美股期貨今早於亞洲時段續軟，道指期貨跌近60點。

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焦點新聞︰

【滙豐股價】滙豐等多間國際銀行據報多年來完成逾兩萬億美元問題轉賬

【等同兩間Twitter】甲骨文沃爾瑪字節跳動合組TikTok Global 估值或達600億美元

即市走勢︰

【12︰34】Tesla（美︰TSLA）922「電池日」前，行政總裁馬斯克於最新發給員工的電子郵件遭泄露，表示公司第3季度有望再創新車交付紀錄。

【12︰06】道指期貨跌59點，報27543點；標指期貨跌6點，報3310點；納指期貨跌16點，報10910點。

【09︰40】國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬，總金額超過2萬億美元（15.6萬億港元）。

【07︰30】蘋果（美︰AAPL）上周舉行了發布會，惟最受期待的iPhone12仍未見蹤影。據外媒報道，iPhone 12已經開始小範圍生產中，料今今最多要生產8000萬部，富士康繼續是iPhone 12主力代工廠。

【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

道指上周五跌244點 港股ADR跌152點

【美股市況】蘋果高位跌兩成 資金轉炒Tesla一周勁升19% 道指收市跌244點

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責任編輯︰梁浩碩