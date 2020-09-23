【美股市況】道指反覆下跌 納指硬淨 美滙升穿94 鮑威爾稱經濟仍需支持（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國聯儲局主席鮑威爾（Jerome Powell），以及美國財政部長努欽（Steven Mnuchin），出席眾議院金融服務委員會聽證會，雙方均表示美國需要更多財政刺激措施。

Tesla（美︰TSLA）將召開年度股東大會，並舉行「電池日」（Battery Day）；Nike（美︰NKE）收市後公布第1財季業績。

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焦點新聞︰

【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽出席聽證會 促財政刺激加碼（第二版）

【Tesla電池日】馬斯克事先為預期降溫 新產品2022年才能大量生產

【美國經濟】聯儲局主席鮑威爾及財長姆欽將出席聽證會 料促財政刺激加碼

【美股焦點】Unity上市後即獲Ark Invest旗下科技股ETF買入

即市走勢︰

【00︰40】美股無力反彈，道指跌21點；標指升0.35%；納指升0.67%。

【00︰15】歐股市個別發展，德國DAX指數收漲0.35%，報12586點；英國富時100指數升0.49%，報5832點；法國CAC40指數下跌0.4%，報4772點。

【23︰16】鮑威爾及姆欽發表講話，美滙指數進一步上升0.5%，突破94水平，英鎊在疫情困擾下跌0.8%，歐元同步跌0.7%。美元滙價上升之下，道指相應跌0.5%，不過，納指仍硬淨，升0.2%。

【匯豐股價】英國推新疫情措施為期半年 英鎊走低或累匯豐

【22︰09】美股反彈乏力，道指轉跌6點；標指及納指升0.3%。

【21︰41】道指升127點，報27275點；標指升0.57%；納指升0.51%。

【21︰30】道指高開22點，報27170點；標指升0.49%；納指升0.79%。

【20︰56】美股期貨變動不大，道指期貨跌15點；標指期貨升0.16%；納指期貨升0.61%。

【19︰25】3個月美元拆息創新低，報0.2225厘。與港元拆息息差擴大，刺激港滙續強，最新報7.7501港元。

【19︰20】歐股續靠穩，德國升0.9%，英法升0.2%及0.4%。

【19︰06】歐洲央行接受與可持續性表現目標掛鈎的債券，作為抵押品。

【19︰05】科技股續反彈，納指期貨升0.6%；標指期貨升0.17%；道期升66點。

【18︰50】英國央行暗不短期不會啟用負利率。

【18︰01】道指期貨跌20點，報27035點；納指期貨升0.64%；標指期貨升0.15%，報3280點。

【16︰17】Tesla（美︰TSLA）盤前跌4.3%，報430美元。

【16︰09】美股期貨跌幅收窄，道指期貨跌35點，報27020點；標指期貨跌4點，報3270點；納指期貨跌8點，報10980點。

【15︰00】歐洲股市早段回穩，德股升0.3%；英股升0.5%；法股升0.2%。

【13︰50】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌逾100點，報26939點，跌116點；標指期貨跌14點，報3260點；納指期貨跌69點，報10919點。

【12︰02】美股期貨續軟，道指期貨跌46點，報27009點；標指期貨跌5點，報3269點；納指期貨跌37點，報10952點。

【11︰20】美國國會預算辦公室（Congressional Budget Office， CBO）指新冠肺炎疫情帶來的經濟衰退，將嚴重影響美國財政狀況。

【美國債務】美國今年料債務迫近GDP水平 2050年比例將擴至兩倍

【10︰40】昨晚美股下跌，納斯達克指數一度最低見10519點，自9月2日創下的歷史高位12074點跌幅達到12.8%，大摩美國股票首席策略師Mike Wilson指未來可能有更深程度的下跌，現時的跌幅尚未消除過去幾個月累積的樂觀情緒。

【科技股回調】納斯達克指數未跌完？ 大摩料仍要跌多一成

【09︰10】《華爾街日報》 報道，中國政府高層對公布「不可靠實體清單」的時間或是否真的要公布這份美企黑名單存在分歧，部分中國官員認為應該等到美國大選之後再來公布，以避免中美更大的衝突。

【匯豐股價】中國據報美國大選後才公布實體清單 避免更大衝突

【08︰25】特斯拉Tesla（美︰TSLA）於9月22日召開年度股東大會，並舉行「電池日」（Battery Day），Tesla 行政總裁馬斯克（Elon Musk）事前先為大家的期望降溫，表示「電池日」中公布的新產品，要到2022年才能夠大規模生產。

道指挫509點港股ADR跌32點 紐約期油跌逾4%

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9月21日（一）市況

歐洲疫情惡化，加上歐洲銀行為主的涉及洗黑錢報道，拖累歐洲銀行股急瀉，歐美股市全綫失陷，道指期貨最多跌735點，標指期貨最多跌2.4%，德銀跌逾8%。美股開市後，道指最曾跌942點，標指一度跌2.7%。

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截至4：00 收市跌幅 最大跌幅 道指 -509點 -942點 標指 -1.2% -2.7% 納指 -0.1% -2.5% 道指期貨 -552點 -1018點 標指期貨 -1.3% -3.0% 納指期貨 +0.6% -2.5% 英股 -3.4% -3.8% 法股 -3.7% -4% 德股 -4.4% -4.7% 現貨金 -2% -3.5%

焦點新聞︰

【美股震盪】大規模資金撈底買美股 富瑞：過往經驗美股隨後一個月升1.3%

【滙豐股價】滙豐等多間國際銀行據報多年來完成逾兩萬億美元問題轉賬

【等同兩間Twitter】甲骨文沃爾瑪字節跳動合組TikTok Global 估值或達600億美元

【TikTok交易】環球時報︰美國提出條款損害中國利益、尊嚴 中方不可能接受

【美股焦點】憂疫情再爆發航空股暴跌 Zoom逆市升6%

即市走勢︰

【04︰00】道指收市跌509點，收報27147點。標指跌1.2%，收報3281點。納指跌0.1%，收報10778點。

【01︰35】美滙指數升0.8%，高見93.78，為最近3個月以來最大單日升幅。

【01︰09】道指續跌2.94%或812點，報26845點；科技股表現明顯相對強勢，納指跌幅收窄至1.4%，報10638點；標指跌2.29%，報3243點。

【00︰07】德國DAX指數收跌4.45%；英國富時100指數收跌3.39%；法國CAC40指數收跌3.74%；意大利富時MIB指數收跌3.65%；西班牙IBEX指數收跌3.45%。

【23︰21】美股跌幅擴大，道指跌921點，低見26736點；標指跌2.6%；納指跌2.1%。

【23︰06】現貨黃金重上每安士1900美元，跌幅收窄至2.51%。

【22︰32】道指跌逾800點。

【22︰30】德股跌逾4.5%，3月27日以來最大跌幅，現貨金跌穿1900美元，8月12日以來首次跌穿。

【22︰21】道指跌幅加大，暫瀉764點，報26892點。

【22︰18】德股跌逾4%。

【21︰45】道指跌635點。

滙豐倫敦失守29元，曾為滙豐落淚的胡孟青點睇，可看【下一頁】

【21︰30】道指挫446點，報27210點；標指跌1.63%；納指跌1.6%。歐洲股市全綫下跌，英、法、德股均跌逾3%。

【21︰01】柯達（美︰KODK）跌近15%，美國Vincent Wong律師事務所宣布，代表部分股東對柯達提起集體訴訟。

【19︰48】外圍股市走勢疲弱，道期盤前續跌逾500點或約2%、歐洲股市跌勢更加深，最少插3%，以英國富時100指數最傷，挫近3.4%。滙豐倫敦掛牌股價亦未見底，換算本港價報28.48港元，較香港上市價再跌2.8%。

【19︰01】道指期貨續跌543點，報27059點；標指期貨跌1.63%；納期跌1.49%。

【17︰57】歐股跌幅擴大，英國富時100指數跌3.25%，報5811點；德國DAX指數跌2.89%，報12737點；法國CAC指數跌2.87%，報4835點。

【17︰12】道期愈跌愈有，暫瀉571點或約2%，報27031點、納期報10735點，挫191點或逾1.7%。

【16︰28】Tesla（美︰TSLA）盤前升0.3%，報443.6美元。蘋果（美︰AAPL）盤前跌2.3%，報104.38美元。

【16︰24】甲骨文（美︰ORCL）盤前升5.9%，報63.25美元。沃爾瑪（美︰WMT）盤前升近1.5%，報137.27美元。美國總統特朗普周末期間聲稱，「概念上批准（approved the deal in concept）」甲骨文、沃爾瑪與TikTok之間的交易。

【16︰22】Nikola（美︰NKLA）盤前股價跌24.4%，報25.85美元。Nikola遭沽空機構Hindenburg Research連翻狙擊。 該公司創辦人Trevor Milton宣布下台，即時生效。

【貨車界Tesla】Nikola主席下台即時生效 前遭沽空機構連翻狙擊

【16︰11】道指跌428點，報27174點；標指期貨跌42點，報3273點；納指期貨跌121點，報10805點。

【15︰20】道指期貨跌262點或近1%，報27340點，標指期貨跌29點，報3287點；納指期貨跌95點或近0.9%，報10832點。

【15︰00】歐洲股市早段向下，德股跌0.5%；英股跌1.1%；法股跌0.6%。

【13︰49】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌153點，報27449點；標指期貨跌19點，報3297點；納指期貨跌70點，報10856點。

【12︰34】Tesla（美︰TSLA）922「電池日」前，行政總裁馬斯克於最新發給員工的電子郵件遭泄露，表示公司第3季度有望再創新車交付紀錄。

【美股焦點】Tesla本季交付有望破紀錄 馬斯克籲未來10日全力以赴生產

【12︰06】道指期貨跌59點，報27543點；標指期貨跌6點，報3310點；納指期貨跌16點，報10910點。

【09︰40】國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬，總金額超過2萬億美元（15.6萬億港元）。

【07︰30】蘋果（美︰AAPL）上周舉行了發布會，惟最受期待的iPhone12仍未見蹤影。據外媒報道，iPhone 12已經開始小範圍生產中，料今今最多要生產8000萬部，富士康繼續是iPhone 12主力代工廠。

【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

道指上周五跌244點 港股ADR跌152點

【美股市況】蘋果高位跌兩成 資金轉炒Tesla一周勁升19% 道指收市跌244點

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責任編輯︰梁浩碩