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【美股市況】環球股市風聲鶴淚 道指曾挫逾900點 納指跌幅收窄（不斷更新）

即市財經 01:37 2020/09/22

分享：

美股動態不斷更新

歐洲疫情惡化，加上歐洲銀行為主的涉及洗黑錢報道，拖累歐洲銀行股急瀉，歐美股市全綫失陷，道指期貨最多跌735點，標指期貨最多跌2.4%，德銀跌逾8%。美股開市後，道指最曾跌逾900點，標指一度跌2.7%。

港股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

美股期貨 最大跌幅 截至23：28
道指 -921點 -3.3%
標指 -90點 -2.7%
納指 -273點 -2.5%
道指期貨 -962點 -3.5%
標指期貨 -98點 -3%
納指期貨 -270點 -2.5%
英股 -227點 -3.8%
法股 -198點 -4%
德股 -596點 -4.5%
現貨金 -68.35美元 -3.5%

焦點新聞︰

【美股震盪】大規模資金撈底買美股　富瑞：過往經驗美股隨後一個月升1.3%

【滙豐股價】滙豐等多間國際銀行據報多年來完成逾兩萬億美元問題轉賬

【等同兩間Twitter】甲骨文沃爾瑪字節跳動合組TikTok Global　估值或達600億美元

【TikTok交易】環球時報︰美國提出條款損害中國利益、尊嚴 中方不可能接受

【美股焦點】憂疫情再爆發航空股暴跌 Zoom逆市升6%

即市走勢︰

【01︰35】美滙指數升0.8%，高見93.78，為最近3個月以來最大單日升幅。

【01︰09】道指續跌2.94%或812點，報26845點；科技股表現明顯相對強勢，納指跌幅收窄至1.4%，報10638點；標指跌2.29%，報3243點。

【00︰07】德國DAX指數收跌4.45%；英國富時100指數收跌3.39%；法國CAC40指數收跌3.74%；意大利富時MIB指數收跌3.65%；西班牙IBEX指數收跌3.45%。

【23︰21】美股跌幅擴大，道指跌921點，低見26736點；標指跌2.6%；納指跌2.1%。

【23︰06】現貨黃金重上每安士1900美元，跌幅收窄至2.51%。

【22︰32】道指跌逾800點。

【22︰30】德股跌逾4.5%，3月27日以來最大跌幅，現貨金跌穿1900美元，8月12日以來首次跌穿。

【22︰21】道指跌幅加大，暫瀉764點，報26892點。

【22︰18】德股跌逾4%。

【21︰45】道指跌635點。

滙豐倫敦失守29元，曾為滙豐落淚的胡孟青點睇，可看【下一頁】

【21︰30】道指挫446點，報27210點；標指跌1.63%；納指跌1.6%。歐洲股市全綫下跌，英、法、德股均跌逾3%。

【21︰01】柯達（美︰KODK）跌近15%，美國Vincent Wong律師事務所宣布，代表部分股東對柯達提起集體訴訟。

【19︰48】外圍股市走勢疲弱，道期盤前續跌逾500點或約2%、歐洲股市跌勢更加深，最少插3%，以英國富時100指數最傷，挫近3.4%。滙豐倫敦掛牌股價亦未見底，換算本港價報28.48港元，較香港上市價再跌2.8%。

【19︰01】道指期貨續跌543點，報27059點；標指期貨跌1.63%；納期跌1.49%。

【17︰57】歐股跌幅擴大，英國富時100指數跌3.25%，報5811點；德國DAX指數跌2.89%，報12737點；法國CAC指數跌2.87%，報4835點。

【17︰12】道期愈跌愈有，暫瀉571點或約2%，報27031點、納期報10735點，挫191點或逾1.7%。

【16︰28】Tesla（美︰TSLA）盤前升0.3%，報443.6美元。蘋果（美︰AAPL）盤前跌2.3%，報104.38美元。

【16︰24】甲骨文（美︰ORCL）盤前升5.9%，報63.25美元。沃爾瑪（美︰WMT）盤前升近1.5%，報137.27美元。美國總統特朗普周末期間聲稱，「概念上批准（approved the deal in concept）」甲骨文、沃爾瑪與TikTok之間的交易。

【16︰22】Nikola（美︰NKLA）盤前股價跌24.4%，報25.85美元。Nikola遭沽空機構Hindenburg Research連翻狙擊。 該公司創辦人Trevor Milton宣布下台，即時生效。

【貨車界Tesla】Nikola主席下台即時生效　前遭沽空機構連翻狙擊

【16︰11】道指跌428點，報27174點；標指期貨跌42點，報3273點；納指期貨跌121點，報10805點。

【15︰20】道指期貨跌262點或近1%，報27340點，標指期貨跌29點，報3287點；納指期貨跌95點或近0.9%，報10832點。

【15︰00】歐洲股市早段向下，德股跌0.5%；英股跌1.1%；法股跌0.6%。

【13︰49】美股期貨跌幅擴大，道指期貨跌153點，報27449點；標指期貨跌19點，報3297點；納指期貨跌70點，報10856點。

【12︰34】Tesla（美︰TSLA）922「電池日」前，行政總裁馬斯克於最新發給員工的電子郵件遭泄露，表示公司第3季度有望再創新車交付紀錄。

【美股焦點】Tesla本季交付有望破紀錄　馬斯克籲未來10日全力以赴生產

【12︰06】道指期貨跌59點，報27543點；標指期貨跌6點，報3310點；納指期貨跌16點，報10910點。

【09︰40】國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬，總金額超過2萬億美元（15.6萬億港元）。 

【07︰30】蘋果（美︰AAPL）上周舉行了發布會，惟最受期待的iPhone12仍未見蹤影。據外媒報道，iPhone 12已經開始小範圍生產中，料今今最多要生產8000萬部，富士康繼續是iPhone 12主力代工廠。

【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

道指上周五跌244點　港股ADR跌152點

【美股市況】蘋果高位跌兩成　資金轉炒Tesla一周勁升19%　道指收市跌244點

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責任編輯︰梁浩碩

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