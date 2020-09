【美國大選】「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票

美國總統特朗普表示,將在未來一星期提名一位女性,接任剛逝世的金斯伯格(Ruth Bader Ginsburg,人稱RBG),任最高法院大法官。民主黨總統候選人拜登應待選出新總統大選後,才提名繼任人選,斥特朗普所為是濫用權力,正遊說參議院的共和黨員否決或推遲通過提名。

拜登周日(20日)在費城憲法中心的演講中提到,總統特朗普想在下星期提名繼任人選,填補空缺,令最高法院大法官中,由共和黨總統提名的保守派法官比例增加,單純是為了權力(made clear this is about power, pure and simple)。

他說:

「美國憲法允許美國人的聲音被聽見-他們的聲音應該被聽見……他們應該明確表示,他們不會支持這種濫用權力的行為。」

("The United States constitution allows Americans the chance to be heard - and their voice should be heard... they should make it clear, they will not stand for this abuse of power." )