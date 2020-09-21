【美國大選】「特朗普濫用權力」拜登爭取推遲大法官提名投票

▲ 民主黨總統候選人拜登應待選出新總統大選後，才提名繼任人選，斥特朗普所為是濫用權力，正遊說參議院的共和黨員否決或推遲通過提名。

美國總統特朗普表示，將在未來一星期提名一位女性，接任剛逝世的金斯伯格（Ruth Bader Ginsburg，人稱RBG），任最高法院大法官。民主黨總統候選人拜登應待選出新總統大選後，才提名繼任人選，斥特朗普所為是濫用權力，正遊說參議院的共和黨員否決或推遲通過提名。

拜登周日（20日）在費城憲法中心的演講中提到，總統特朗普想在下星期提名繼任人選，填補空缺，令最高法院大法官中，由共和黨總統提名的保守派法官比例增加，單純是為了權力（made clear this is about power, pure and simple）。

他說：

「美國憲法允許美國人的聲音被聽見-他們的聲音應該被聽見……他們應該明確表示，他們不會支持這種濫用權力的行為。」 （"The United States constitution allows Americans the chance to be heard - and their voice should be heard... they should make it clear, they will not stand for this abuse of power." ）

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總統特朗普的提名，須經參議院投票通過。拜登表示，他正爭取參議院中，共和黨參議院的支持，希望能使投票打成平手。據報目前有兩名共和黨人贊成應將投票押後至11月大選後，包括參議員默科夫斯基（Lisa Murkowski）和科林斯（Susan Collins）。

分析指，參議院中，共和黨人數（53席）比包括民主黨在內的少數黨（47席）人數多6人，拜登只要成功爭取多兩名共和黨參議員的倒戈支持，便有望否決提名或推遲投票。若投票結果出現平局，美國憲法允許副總統彭斯（Mike Pence）進行投票。

同時，參議院多數黨領袖麥康奈爾正在爭取其他共和黨參議員的支持，包括被認為是搖擺人選的亞歷山大（Lamar Alexander）。

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責任編輯：葉芷樺