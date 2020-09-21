【港交所388】港交所籌建「FiNI」平台　以加快IPO流程

本港媒體報導，港交所（00388）已籌建名為「FiNI」的平台，日後將集中處理股份發行及結算交收等事宜，並能精簡現有IPO手續，以便能夠加快新股的發行流程，為日後縮短新股「T＋5」（新股定價日與上市日相隔5個交易日）周期鋪路。

知識產權署資料顯示，港交所已於6月時注冊「FiNI」商標，但暫未落實該平台的正式推出時間表。而平保（02318）旗下的平安科技亦有份協助籌建「FiNI」。

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港交所發言人回應報道指，正研究縮短現有新股交收流程的方法，為其持續提升新股市場競爭力工作的一部分，將於有具體建議方案時向市場公布。



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雖然縮短新股「T+5」周期將有助提升香港新股市場競爭力，但從事新股孖展業務的銀行及券商的利益可能受損。耀才證券（01428）行政總裁許繹彬相信，縮短新股招股結算周期，可能導致其孖展業務收入較現時有所損失，但衝擊不大，反而會對銀行的影響較明顯。

港交所股價現報369.8元，微跌0.75%。

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