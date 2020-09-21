【買樓理財】北角半山盤劈價270萬　九七貨升值不足一倍

疫情緩和，買家加快入市，叫價逾千萬的物業也連錄成交。利嘉閣吳子漢說，北角半山寶馬山花園1期3座低層A室，實用面積875平方呎，原叫價1,900萬元放盤，終減價270萬元，減幅約14%，以1,630萬元易手，實用呎價約18,629元。吳子漢續說，屋苑現有約20個單位放售，入場價由1,150萬元起，同類型戶則由1,650萬元起。

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值得留意的時，原業主於1997年11月，以約850萬元購入上址，持貨逾23年，現帳面賺780萬元，物業僅升值92%，遠遠跑輸大市。翻查政府的樓價指數，1997年11月時，指數報160.5點，及至最近公布的數字，7月份指數報384.8點，升約140%。

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事實上，近期北角半山交投趨旺。美聯胡宗樂說，北角半山雲景台中層C室，實用面積1,065平方呎，剛以2,360萬元連車位易手，實用呎價約22,160元。據悉，原業主於1981年以約155萬元購入上址，現帳面賺2,205萬元，物業升值約逾14倍。

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