▲ 【小米股價】小米再跌至「技術熊」水平 1000個買盤無懼21元排隊撈底

小米 （01810） 股價今早曾跌逾4%，低見21.1元。自小米副董事長、執行董事林斌減持3.5億股，終止小米反彈勢頭，小米再次跌至「技術熊」水平。不過，散戶並未嚇怕，1000個投資者於小米21元價位排隊撈底。

截至中午收市，小米股價半日跌3.6%，中午收報21.25元，成交17.2億元。小米於21元的價位買盤，增加至1100個，涉550萬股或近1.2億元。

早上11時31分，小米於21元價位，共排出1000個買盤，涉530萬股或1.1億元。

小米股價自9月2日高見26.95元新高後見頂回落，股價已由高位累跌21%，步入「技術熊」水平。

市場炒作小米染藍後，近期炒作小米將受惠華為禁令，因搶佔華為流失的市場份額，券商也正調升小米盈利預測。

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責任編輯︰梁浩碩