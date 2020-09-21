【移民澳洲】墨爾本租金跳樓式大跌 這城市卻逆市上升

▲ 【移民澳洲】墨爾本租金陷自由落體 這城市卻逆市上升

移民澳洲向來是不少香港人考慮的選項，港人鍾意投資磚頭，當地樓價成為熱話。同時，亦要留意租賃市場的變化，是決定投資回報的重要因素。澳洲央行發現，新冠肺炎疫情期間，墨爾本租金突然處於自由落體狀態（Free fall，跳樓式大跌），悉尼、布里斯班的租金亦大跌；但珀斯是例外，租金一直逆市上升。

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澳洲房地產市場因疫情產生了巨變，不論投資、租屋、還是上車的人均受打擊。租賃是房地產市場較為波動的部分，澳洲央行非常關注租金變化，因其決定了投資者賺或蝕。

在疫情期間，澳洲央行的租賃市場研究發現，墨爾本租金（主要是公寓）在3個月內，突然進入自由落體狀態。 悉尼、布里斯班的租金也大跌，只有珀斯「一支獨秀」，逆市上升。

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雖然樓價急劇放緩，但民眾仍會繼續租屋，珀斯是澳洲租賃市場中獨特的一部分。悉尼、墨爾本和布里斯班的房屋供應比珀斯更多，但空置率很高，故很難找到願意負擔更高租金的租客。

在租屋平台Airbnb，約4萬個租盤在2月至5月期間下架。悉尼的空置率創2003年以來的最高水平，墨爾本的空置率已迅速翻倍。央行預計，租賃市場難在短期內復甦，料在2021年6月，澳洲人口比預期少40萬人。

由於疫情重挫經濟，不少年輕人為了省錢，搬回與父母一起居住；海外學生也不見蹤影；熱門旅遊城市充滿出租房，在全球封關下，旅遊業幾乎停頓。

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▲ 悉尼的空置率創2003年以來的最高水平，墨爾本的空置率已迅速翻倍。

責任編輯：鄧燕君