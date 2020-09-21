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【中芯股價】中芯股價先升後跌　中國2025年前斥9.5萬億人幣拓半導體產業

即市財經 11:31 2020/09/21

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中國據報2025年前將投放9.5萬億人民幣（1.4萬億美元）發展半導體產業，中芯股價今日先升後跌。

彭博報道，中國2025年前將投放9.5萬億人民幣（1.4萬億美元）發展半導體產業，以應對特朗普政府的限制。報道引述消息人士指，這項任務的優先程度，如同製造原子彈一樣。 中芯股價今早曾升逾4%，但其後隨大市向下，現微跌0.7%，報20.45元，成交額16億元。

另外，華虹半導體 （01347） 亦跌0.4%，報26.5元；上海復旦 （01385） 升0.8%，報14.34元；ASM （00522） 則彈升4%，最新報79.95元。

彭博引述消息人士指，中國高層領導人將於10月開會，制定下一個五年的經濟策略，全力發展第三代半導體產業，提供科研、教育和融資等方面的支持，相關措施已納入《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十四個五年規畫綱要》。

報道指，中國每年進口的集成電路價值超過3000億美元，中國的半導體開發商依賴美國製造的芯片設計工具和專利、以及來自美國盟友的關鍵製造技術。不過，隨着美中關係惡化，中國企業愈來愈難從海外獲得組件和芯片製造技術，增強了中國打造自主替代產品的急迫性。

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編輯：吳敏芳

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