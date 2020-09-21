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【iOS 14】iOS 14又有bug　重新開機後預設瀏覽器自動轉回Safari

科技 11:38 2020/09/21

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Apple日前正式對外釋出iOS 14正式版，新功能容許iPhone和iPad用戶，自行選擇預設瀏覽器和電郵程式，不過其後很快就被發現藏有Bug。

蘋果（Apple）日前正式對外釋出iOS 14正式版，新功能容許iPhone和iPad用戶，自行選擇預設瀏覽器和電郵程式，不過其後很快就被發現藏有Bug。

【iOS 14】iOS 14 正式登場　升級前留意慣用Apps是否支援

【iOS 14】iOS 14今日推出正式版　重新設計主畫面

由iOS 14和iPadOS 14開始，Apple就為用戶提供更新功能，讓用戶可以自行選擇自己喜歡的瀏覽器或是電郵做為預設程式，如Chrome、Edge或Firefox等，同時對不少使用Outlook或Gmail的用戶來說相當便利。不過有用戶升級後卻發現，即使在手機中已經設定第三方應用程式作為預設瀏覽器或是電子郵件程式，但只要重新開機，設定就會被清掉，又被重設為蘋果設定的郵件程式及Safari瀏覽器。

經外媒測試，發現相同的問題在iPhone及iPad上均會發生，且問題也同樣影響到hand-off功能，若將iPhone瀏覽器預設為Chrome，透過hand-off功能以Mac開啟網頁時，就會自動以Safari開啟。

【Apple Event】iOS 14正式版即將上線　介面翻新加強個人化

想要把預設瀏覽器轉換，用戶可前往「設定」，在設備功能下方尋找自己常用的瀏覽器或電郵程式後，再將其選擇為「預設瀏覽器」或「預設電子郵件」就可。不過，如果出現上述問題，現階段就惟有每次開機後，再重新設定。由於這始終是iOS 14出現的bug，要真正修正有關問題，就需要等待Apple推出系統更新修復才能解決。

責任編輯：施雯雯

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