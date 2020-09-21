【港股追蹤】藥明生物每手近10萬元終拆細　仲有咩藍籌股每手入場費偏高？

藥明生物(02269)今早造好，暫時最多升3.6%，見197.9元，亦創9月7日晉身藍籌股後股價新高。集團公布，擬以每1股已發行現有股份拆細為3股。股份拆細後，每手買賣單位將維持500股。預期股份拆細於11月16日生效。

公司相信，股份拆細將提升公司證券交易的流動性，並降低每股股份的交易價格，從而吸引更多投資者並擴大股東基礎。股份拆細屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。

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事實上，藥明生物近年股價屢創新高，以現時193元股價計算，每手入場費為96500元。近10萬元的入場費冠絕藍籌，今次拆細無可厚非。

另外，仲有幾隻藍籌每手入場費都偏高，包括內房華潤置地(01109)，現價每手入場費逾7萬元排藍籌第二。另外濠賭股銀娛(00027)入場費亦逾55000元；股王騰訊(00700)亦近52000元；本地地產股新地(00016)亦逾5萬。今年股價亦持續造好的創科(00669)，入場費為49750元亦接近晉身5萬元行列。

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