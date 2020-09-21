  • 28°C
香港時間 : 2020921日 (一) 12:07
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【港股追蹤】藥明生物每手近10萬元終拆細　仲有咩藍籌股每手入場費偏高？

股樓投資 11:31 2020/09/21

分享：

藥明生物(02269)今早造好，暫時最多升3.6%，見197.9元，亦創9月7日晉身藍籌股後股價新高。集團公布，擬以每1股已發行現有股份拆細為3股。股份拆細後，每手買賣單位將維持500股。預期股份拆細於11月16日生效。

公司相信，股份拆細將提升公司證券交易的流動性，並降低每股股份的交易價格，從而吸引更多投資者並擴大股東基礎。股份拆細屬公平合理，並符合公司及其股東的整體利益。

【獅王破底】傳被列不可靠清單　滙豐跌逾3％失守30元　股價創25年新低 [下一頁]

事實上，藥明生物近年股價屢創新高，以現時193元股價計算，每手入場費為96500元。近10萬元的入場費冠絕藍籌，今次拆細無可厚非。

另外，仲有幾隻藍籌每手入場費都偏高，包括內房華潤置地(01109)，現價每手入場費逾7萬元排藍籌第二。另外濠賭股銀娛(00027)入場費亦逾55000元；股王騰訊(00700)亦近52000元；本地地產股新地(00016)亦逾5萬。今年股價亦持續造好的創科(00669)，入場費為49750元亦接近晉身5萬元行列。

 

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機

 

上一篇文章

【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修 紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間

下一篇文章

【A股布局】國金國聯證券合併　如何找下個併購重組的券商？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
中國將實行防沉迷法 晚上10時至早上8時禁止網絡遊戲
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【買樓上車】樓齡僅5年　首期不用40萬　洪水橋有盤揀　上車客首選？
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【新股IPO】一文看清下周新股招股詳情
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【筍盤推介】 屋苑行5分鐘直達港鐵站 三房叫價唔使5百萬 較市價平1成
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋申請2020】新居屋今起可下載表格　申請日期、費用、資格一文看清
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓
【居屋王成交】康山花園放盤一年 劈價220萬元終沽出 鄰近港鐵站居屋王質素拍得住私樓