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【理財智慧】美國30歲千萬富豪 「嫌貴」從來不飲「星巴克」咖啡

環球政經 11:38 2020/09/21

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有人喜歡每朝幫襯「星巴克」（Starbucks）一杯咖啡，提神開工同時是身份象徵，畢竟一杯30元的咖啡，夠食一個茶記早餐。

美國年輕百萬富翁Graham Stephan今年30歲，在You Tube擁有238萬粉絲。他在26歲時已積存100萬美金（約780萬港元）。他的第一桶金從投資房地產而來，估計他於2019年收入約160萬美元（約1240萬港元）成為千萬富豪。現時他以You Tuber身份拍片，月入22萬美元（約170萬港元）。

年輕又有錢，任性是必然，過紙碎金迷甚至窮奢極侈的生活實在不足為奇，但偏偏Graham Stephan反其道，談到自己平日的生活，是如何精打細算。他從來不會去星巴克買咖啡飲，他認為星巴克或其他咖啡店的價格實在貴得荒謬，當你知道咖啡豆價格有多低。他寧願到超巿買特價咖啡，每天一杯咖啡只需20分美金（約1.6港元）

【致富故事】日本散戶股神cis身份神秘 未到40歲身價17億元【下一頁

【致富故事】日男500美元闖美國　靠賣醬汁賺250億日圓成富豪【下一頁

其次他從來不買名牌衫，他曾經表示：「我完全不理解為可要買Gucci的鞋，因為我可以去Aldo、H&M和Call It Spring等的地方，用約百分之一的價錢就能買到類似款式。」平日買日用品雜貨他會去平價超巿Trader Joe’s。他自己有間雙層公寓，他自己僅住一層，另一層出租又多一份收入。

去年4月他才買入「平民電動車」Tesla Model 3，不過他拍了一條視頻講自己新車放上You Tube，點擊率及廣告費收入抵銷買車的錢，他笑言這部車是免費的。

Graham Stephan縱有千萬身家，也要用得其所，花其所值。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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