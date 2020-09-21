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SaaS股走弱 微盟插近7%

即市財經 11:02 2020/09/21

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多隻SaaS股走低，其中以微盟最傷

SaaS板塊今日走弱，截至今早10時55分，微盟 （02013） 插7%至10.58元；兌吧 （01753） 跌5.8%至2.77元；中國有贊 （08083） 挫4.4%至1.51元；亞信科技 （01675） 跌3.2%至12.6元。

另外，微盟今年2月披露，其SaaS業務系統遭員工蓄意破壞，數據庫被刪除，導致業務停頓。案件早前開審並於昨日宣判，上海市寶山區人民法院判處涉事員工賀某6年有期徒刑。賀某指，酒後因生活不如意、無力償還網貸等個人原因而犯案。判決指，賀某違反國家規定，刪除儲存於電腦信息系統中的數據，造成特別嚴重的後果，其行為已構成破壞電腦信息系統罪，應當追究刑事責任。

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編輯：謝智聰

香港股票 中國有贊（08083） 微盟集團（02013） SaaS 亞信科技（01675） 兌吧（01753）

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