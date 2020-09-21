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【室內設計】新婚夫婦擲70萬元裝修  紫灰色打造輕侈北歐風　睡房設套廁有衣帽間

理財智慧 11:33 2020/09/21

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由拍拖走到結婚，從來也不是件易事，婚後的居所多是聚集回憶的地方，所以裝修也不能馬虎。如果想打造歐式風，又是否豪宅專利？有新婚夫婦為其近550平方呎屋花約70萬元裝修（工程費）。屋內本身的裝橫較為普通，都是一般的木地板配白牆；設計師Pian則與一般以原木色為主色的北歐住宅與別不同，改用紫灰為主題色，營造成典雅風格，當中大部分傢俬更是特意訂造。

【室內設計】80後夫婦花逾50萬裝修630呎屋 三房變四房 添南美風情：【下一頁】 

該對新婚夫婦購入為大角咀君匯港屋苑，實用面積達541平方呎，兩房兩廳。裝修後，圍牆式廚房轉為半開式廚房，客廁成了一房套廁，睡房又設有衣帽間。 從大門進來，左手邊是一個紫灰色的訂造櫃，上半展示架以金鋼邊框設置，從背面滲出柔和燈光，下半雪白的雲石檯面和紫灰櫃面搭配。

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前方的的雲石飯桌是延伸桌，除了兩側拉開提升桌面空間，由於桌面以面白底黑的配搭，收起來時為視覺上增加了有趣的層次感。單位客廳呈方形，Pian訂造靠背較矮的梳化並放置在此，以劃分客廳和飯廳，使整個空間更寬敞。當中，梳化顏色以白色為主，底部與背部使用紫灰色調。

單位原本為圍牆式廚房，改造後為半開放式，加強屋內的空間感。Pian加寬廚房門的位置，一半以固定玻璃間隔，一半以玻璃趟門做分隔，趟門拉門後密封。除了可避免遇上油煙問題外，玻璃不會影響空間的延伸。而廚房的料理檯面呈U形，一路延伸到客廳的鞋櫃。

【環球室內設計】疫情下在家工作想「撇甩」孩子? 英國爸媽用7千幾蚊 將露營車變成超精美工作間：【下一頁

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如果購入的單位遇上走廊對門的風水問題，可以如何解決？Pian設置以灰色為底色的走廊暗門，連結梳化前方的電視牆，在暗門後則為他們建構套房空間。新婚夫婦夫婦享受二人世界，因此暗門後全屬他們的私人空間，而走廊客廁也成為套廁。走廊盡頭是兩人的睡房，床頭背牆都是紫灰色調以連貫整個設計風格，房內不但採用暖色燈光，又設有小窗台，增添一個休憩處。

睡房中還有兩間房間，其一是衣帽間。衣帽間以白色為主調，櫃面全以白色來營造柔和感，同時也擺放了梳妝枱等設備，方便女主人打扮。雙趟門設計平日可完全打開，保持睡房的空間感。日後夫婦生孩子後可以此為育兒間，可以拉上趟門後，保持孩子有寧靜環境。

此外，書房同樣配合主題，以灰紫色調和金鋼線條為主調。書桌也是訂造設計，前方兩腳用了闊身板材面含花線，和櫃面呼應。為了盡用空間，書桌亦橫跨至窗台，令其面積更廣闊。

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在浴室設計方面，廁所利用了兩款不同雲石紋路清秀的磚面舖設牆身、地板和洗手檯面。而洗手檯櫃經考慮後，選用了較耐用且質感高雅的玻璃作洗手檯櫃，整體配合用了主題色。

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Pian建議北歐風除了以簡約硬裝來塑造，軟裝上也應著重，因此她挑選多種簡約優雅的裝物家居。當中，窗簾、靠墊、燈具、香檳色燈掣掣面和裝飾物如餐盆、餐紙架，花樽等，都是線條俐落，美觀的輕侈北歐風配件，大增整體家居的優雅感。

圖片及資料由一站式裝修服務平台「裝修佬」提供。

 

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責任編輯：黎淑雯

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