【本周美股筆記】鮑老姆欽出席國會聽證　Tesla電池日被受關注

本周（21日至25日）美股有三大焦點，包括鮑威爾、姆欽出席國會聽證會、聯儲局官員或會發表講話以及Tesla電池日。

1. 鮑威爾、姆欽出席國會聽證會

聯儲局主席鮑威爾周二（22日）出席眾議院金融服務委員會聽證，預計會就就疫情後的救助方案和經濟安全法案作聽證，美國財長姆欽亦會出席聽證。周三（23日）鮑威爾則會出席眾議院新冠病毒特別小組委員會聽證，雖然聽證會內容主要涉及疫情應對措施，但預計亦會關注推出額外刺激措施的可能。

全球最大私募基金竟然睇淡美股...【下一頁】

2. 聯儲局官員講話

上周美國公布議息結果，局方提出為方便未來平均通脹達標，允許通脹一段時間內超過2%；下調三年間失業率預期，上調三年間通脹預期，並預計2023年通脹達到聯儲目標2%等。

在議息會議結束後，各聯儲局公開委員會（FOMC）委員都可解禁發聲，紐約聯儲銀行主席John Williams及達拉斯聯儲銀行主席Robert Kaplan，芝加哥聯儲銀行主席Charles Evans將會在周二發表講話。

3. Tesla電池日

周二Tesla將召開股東會，同時亦於當日會舉辦「電池日」，市場預期屆時Tesla將會公布新款電池。分析員綜合目前Tesla專利，預計新電池同樣是鋰電池，但採用新一代陰極及電解質，令電動車可持續行走100萬英里（161萬公里），大大增加電池使用年限。倘真能在不更換電池下行走100萬英里，將會是再導於電池技術上領先一眾電動車品牌，汽車壽命甚至比傳統汽車更長。

# 國際視野 精明理財 盡在iMoney全新網站【 imoneymag.com 】

# 如欲查看更多iMoney全新網上專欄的內容請【https://bit.ly/2zJY7DJ】

# 立即訂閱掌握投資創富資訊【 https://imoney.hket.com/im/subscription 】

# 即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為 搶先看/See First】搶盡投資先機