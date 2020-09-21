網易擬在遊戲《逆水寒》中舉辦國際AI學術會議 與會者以虛擬角色入會

▲ 網易宣布，將在旗下遊戲《逆水寒》中舉辦第二屆國際分佈式人工智能學術會議DAI（Distributed AI）。

內地媒體報道，網易 （09999） 副總裁胡志鵬在第二十屆中國虛擬現實大會上宣布，將在旗下遊戲《逆水寒》中舉辦第二屆國際分佈式人工智能學術會議DAI（Distributed AI），為全球首個運用AI和雲遊戲技術，在虛擬世界舉辦的國際學術會議。

會議將在10月24日至27日舉行，可容納超過1000人同時在線參加，每個會場場景可容納逾300人。整場會議將在《逆水寒》的遊戲場景中舉辦，參會者將以虛擬角色進入會議，角色的性別、形象、服裝可以自由定制。與會者能夠向會場內任意用戶以文字或語音发起聊天，亦可以隨時查看會議流程，掌握會議進度。

網易據報未來將進一步優化AI沉浸式會議體驗，將表情動作遷移、虛擬社群、虛擬接待、VR虛擬現實等體驗融入。

至今早10時23分，網易報147.1元，跌0.4%，成交1.7億元。

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編輯：陳健婷