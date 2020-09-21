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【疫情反彈？】周日新增個案創本月單日新高  港大醫學院研究員確診

環球政經 10:31 2020/09/21

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香港第三波疫情稍緩和，社交距離措施逐步放寬之際，昨日（20日）新增新冠確診個案23宗，是本月以來單日確診數字新高。其中19宗為輸內個案，亦是創7月26日以來輸入最多確診個案。新增4宗本地個案，來自2個家庭，分別是早前在大圍交通城工作的45歲男患者及創興廣場餐廳52歲女患者的家人。

港大醫學院公共衛生學院化驗實驗室一名28歲女研究員周六（19日）確診，據衛生防護中心指，中心接獲港大通知，化驗實驗室37個樣本有14個環境樣本中有14個呈陽性。

港大已按排41個實驗室工作的密切接觸者接受檢疫，衛生防護中心已向港大實驗室派發330個樣本瓶，供其他工作人員作檢測，病學調查及化驗還在進行中。確診女研究員曾進行滅活病毒研究，14日潛伏期內並沒有處理具傳染性的樣本，故此暫無證據顯示她日是在實驗室受感染。

 

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責任編輯：鄭靜珊

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