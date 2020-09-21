【獅王破底】傳被列不可靠清單　滙豐跌逾3％失守30元　股價創25年新低

中國商務部昨日公布《不可靠實體清單規定》，規定共有14條。官媒《環球時報》首席記者Qingqing Chen於Twitter引述消息透露，滙豐（00005）與聯邦快遞（FedEx）極可能被列入不可靠實體清單。今日獅王股價即時受壓，最多曾跌4.4%至29.6元，截至10時仍跌逾3%報29.9元，失守30元大關，股價創25年新低。

【滙豐控股】商務部發布《不可靠實體清單規定》 傳滙豐FedEx或被列入清單 詳情請看[下一頁]

其他銀行股亦見拖累，旗下恒生(00011)跌1.6%，暫錄4連跌；中銀香港(02388)跌1.2%；渣打(02888)降3%，暫錄7連跌；東亞(00023)下滑1.1%。

滙豐跌穿30元大關後，預料下一個重要支持位，為2009年金融海嘯時期的世紀供股價28元，與現價大約有6%距離。

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