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【石Sir午市閒談】滙豐、偉易達、中國神華、微盟、藥明生物及美團最新部署（立即觀看）

即市財經 12:41 2020/09/21

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恒生指數半日跌232點，報24223點。期指應如何部署？今日焦點股有滙豐控股 （00005） 、偉易達 （00303） 、中國神華 （01088） 、微盟集團 （02013） 、藥明生物 （02269） 及美團點評 （03690） ，詳情請待《香港經濟日報》專欄作者石鏡泉為你分析。

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【滙豐股價】環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　與牽涉「孟晚舟事件」有關

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