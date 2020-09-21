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【港交所股價】港交所據報籌建「FiNI」平台　助縮短IPO T+5周期

即市財經 10:16 2020/09/21

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港交所據報已籌建名為「FiNI」的平台，日後將集中處理股份發行及結算交收等事宜。

本地傳媒報道，港交所 （00388） 已籌建名為「FiNI」的平台，日後將集中處理股份發行及結算交收等事宜，並精簡現行IPO相關的手續，以便能夠加快整個新股發行流程，為日後縮短新股「T+5」（新股定價日與上市日相隔5個交易日）周期鋪路。

報道指，知識產權署資料顯示，港交所在6月時已申請註冊「FiNI」商標，但該平台暫時仍未有正式推出的確實時間表。另外，平保 （02318） 旗下的平安科技亦有份協助籌建「FiNI」。

港交所發言人回應報道指，正研究縮短現有新股交收流程的方法，為其持續提升新股市場競爭力工作的一部分，將於有具體建議方案時向市場公布。

港交所股價現報372.6元，暫無升跌。

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編輯：吳敏芳

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