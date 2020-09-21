維亞生物斥資6.2億 收購新藥合約研究機構

▲ 維亞生物斥資6.2億，收購小分子新藥研究合約研究機構。

維亞生物 （01873） 宣布斥資8000萬美元（約6.2億港元），收購小分子新藥研發合約研究機構（CRO）SYNthesis med chem （Hong Kong）Limited。其中6,000萬美元將以現金支付，1,000萬美元將按每股8.955元發行價配發約865.5股股份償付，另外1,000萬美元將在未來5年透過提供藥物發現服務支付。

至9時40分，維亞生物報9.77元，升0.7%，成交1524萬元。

SYNthesis med chem （Hong Kong）主要提供高端藥物化學和合成化學服務，總部位於香港，並在蘇州、上海、澳洲設有服務平台。公司收入主要來自美國、澳洲和英國等，並在該地區設有分公司進行賬目管理和商業拓展工作。2018、2019年度除稅後溢利分別為247萬、346萬美元。

維亞生物表示，計劃投資於合適的收購目標，提升研發能力和擴大全球生物科技及製藥客戶基礎，相信本次收購有助客戶進一步提高其業務效率，並提升集團的市場競爭力。

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編輯：陳健婷