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【滙豐股價】滙豐等多間國際銀行據報多年來完成逾兩萬億美元問題轉賬

即市財經 09:40 2020/09/21

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報道指，滙豐在2013至2014年間，明知監管機構正調查一宗涉及8000萬美元的龐氏詐騙案，仍先後透過在美國的業務將巨款轉移到香港的滙豐戶口。

國際調查記者同盟（ICIJ）與美國新聞媒體BuzzFeed引述美國財政部機密文件，顯示多間全球性銀行在1999至2017年間，在內部指交易有可疑下仍替客戶轉賬，總金額超過2萬億美元（15.6萬億港元）。 另外，有外洩機密文件顯示，滙豐 （00005） 在一宗涉及8000萬美元的龐氏騙局（Ponzi scheme）中，明知美國當局在進行調查，仍然容許涉案的可疑款項經美國轉帳到香港的戶口。

國際調查記者聯盟從美國財政部轄下的金融犯罪網絡外洩文件中發現，滙豐在2013至2014年間，明知監管機構正調查一宗涉及8000萬美元的龐氏詐騙案，仍先後透過在美國的業務將巨款轉移到香港的滙控戶口。直至騙徒被美國證交會起訴，才關閉有關香港戶口。滙豐回應稱，有關資料過時，而該銀行自2012年起，已經配合全球逾60個監管機構，完善本身應對金融犯罪行為的監察工作。

美國財政部轄下監管金融犯罪的機構外洩超過2100份機密文件，它們是銀行向監管部門呈交的可疑活動報告。分析發現，這種可疑活動交易最多的兩家銀行是德意志銀行和摩根大通。

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 編輯：吳敏芳

 

香港股票 滙豐控股（00005） 美國財政部

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