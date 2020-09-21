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【飲食業寒冬】叙福樓最後門店結業 世紀以來最難捱

環球政經 09:42 2020/09/21

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叙福樓（1978)有近40年歷史，屬本港酒樓老字號，90年代高峰期有33間。旗下位於天水圍頌富商場的最後一間酒樓已於14日結業，因商場業主領展（0823)拒絕續租，被逼結業。意味該集團經營的粵菜酒樓業務已告一段落。叙福樓集團主席兼行政總裁黃傑龍近日接受傳媒訪問時表示，天水圍店是最後一間叙福樓，因此過去即使「年年加租」，都想保留做下去，只求不要蝕太多。該分店3年前曾裝修，現在結業可謂「血本無歸」。

【飲食業寒冬】新發茶餐廳開業數十年 爆「疫情群組」後終結業【下一頁

【零售寒冬】大阪百年老店結業 通天閣河豚地標招牌已拆除【下一頁

他入行12年，近10年來酒樓經營愈來愈困難，直言叙福樓是集團的「本」，最後一間店結業感到傷感及可惜，但明白商場要改革，不排除會以「某種形式」如點心專門店讓叙福樓「回歸」，惟一切尚未有定案。黃傑龍的父親黃耀鏗則指，今次疫情是他入行半個世紀以來最難捱，他指沙士時很快就過去，但今次疫情自過年到現在差不多都到中秋，仍未結束。集團近年見中菜難做，亦多元發展，開日本火鍋店。

 

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責任編輯：鄭靜珊

 

 

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