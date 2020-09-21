【港股走勢】滙豐跌4%破底穿30元關口　恒生指數高開28點轉跌（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美股上周五下跌，美國宣布周日起禁下載WeChat和TikTok，道指上周五曾挫逾400點，最終跌244點。港股若ADR走勢，恒生指數料低開152點，恒指料開報24303點。

焦點新聞︰

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即市走勢︰

【09︰50】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.2%，低見518元。騰訊指，WeChat應用程式可能無法在美國獲得新用戶。

【09︰49】舜宇 （02382） 升1.6%；瑞聲 （02018） 跌1.1%。據外媒報道，iPhone 12已經開始小範圍生產中，料今今最多要生產8000萬部。

【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

【09︰47】包浩斯 （00483） 升25%。包浩斯公布以6848萬元出售一批工商物業予獨立第三者胡才波，料錄出售增益約4740萬元，套現其中約4400萬元用於派付特別股息。

【09︰42】大市跌幅擴大至約85點，報24370點。

【09︰40】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1.3%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團點評 （03690） 逆市升2.3%；小米 （01810） 跌3.2%。

【09︰39】比亞迪 （01211） 逆市升逾4%，破頂高見117元。Tesla上周五升逾4%。

【09︰36】滙豐 （00005） 跌4%，破底低見29.6元。大市轉跌約30點，報24425點。

【09︰33】滙豐 （00005） 跌幅擴大至3.6%，破底低見29.85元，成交10.1億元。

【09︰26】國聯證券 （01456） 飈升75%，開報6.25元，成交1350.3萬元。國聯證券公布，擬以發行A股方式，換股吸收合併於上海上市的國金證券，國聯A股今日起暫停交易。

【09︰20】恒生指數高開28點，開報24483點。滙豐 （00005） 低開近2.3%，開報30.25元破底；騰訊 （00700） 逆市跌逾0.5%。

官媒《環球時報》報道，北京政府或把外資公司列入《不可靠實體清單》，其中重磅藍籌股滙豐或榜上有名

【09︰13】即月期指報24400點，跌56點或0.2%。

【09︰07】人行進行1000億元人民幣7天期逆回購操作，400億元人民幣14天期逆回購操作。因今日有800億元人民幣逆回購到期，淨投放600億元人民幣。

【09︰00】恒指黑期升約7點，報24396點；道指期貨升21點，報27623點。

【08︰55】澳門勵駿 （01680） 公布，獲賣方周錦輝、All Landmark及PacBridge Capital通知，於9月11日交易時段後，賣方及要約人陳榮煉持有的達美集團有限公司，已訂立購股協議，賣方擬出售12.8億股，佔已發行股本約20.65%，總代價為13.44億元，相當於每股待售股份1.05元，陳榮煉等將提出全面收購要約。

澳門勵駿股權易手 聯席主席周錦輝等出讓2成股權予陳榮煉

【08︰25】福祿控股 （02101） 公布，根據截至6月30日止6個月的未經審核綜合管理帳目作出的現有初步評估，集團預期錄得的非國際財務報告準則計量經調整利潤（加回上市開支），將按年上升約50%。

福祿控股︰中期經調整利潤預期按年升約50%

【08︰05】藍籌股藥明生物 （02269） 擬以每1股已發行現有股份，拆細為3股拆細股份為基礎進行股份拆細。股份拆細後，每手買賣單位將維持500股。

【藍籌股】藥明生物擬拆細 建議股份「1拆3」

【07︰30】華住集團 （01179） 297元定價，1手中籤率100%，香港公開發售部分超額認購2.39倍。

【新股IPO】華住集團超額認購2.39倍 1手中籤率100%人人有分（附分配結果）

【07︰30】道指上周五曾挫逾400點，收報27657點，跌244點或0.88%；標指收報3319點，跌37點或1.12%；納指收報10793點，跌116點或1.07%。

港股ADR收報24303點，跌152點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報30.58元，跌0.37元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報519.41元，跌5.59元或近1.1%。恒指夜期收市跌97點，收報24359點，低水96點。

道指上周五跌244點 港股ADR跌152點

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責任編輯︰梁浩碩