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【恒指夜期】匯豐倫敦未止瀉　恒指跌504點後夜期再低水152點（不斷更新）

即市財經 19:52 2020/09/21

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港股市況不斷更新

美股上周五下跌，美國宣布周日起禁下載WeChat和TikTok，道指上周五曾挫逾400點，最終跌244點。恒生指數高開28點，開報24483點，惟在滙豐 （00005） 、騰訊 （00700） 等重磅股拖累下，大市倒跌，午後恒生指數跌幅擴大至逾500點，恒指全日跌504點。

港股收市後，縱使道指期貨跌幅加大，夜期走勢偏軟，不過，低水逾百點。

截至19：21 折算港元 較港變幅
滙豐倫敦 28.4 -0.9元
渣打倫敦 33.87 -1.03元

美股動態不斷更新，詳情請看【下一頁】

焦點股份︰多圖講解重點消息

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焦點新聞︰

【滙豐股價】環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　與牽涉「孟晚舟事件」有關

【滙豐股價】滙豐等多間國際銀行據報多年來完成逾兩萬億美元問題轉賬

【滙豐股價】滙豐成今年表現最差藍籌　基金經理籲：減持再換馬增長股

【微信禁令】騰訊：正評估無法在美國獲得新WeChat用戶影響　加州法院叫停WeChat禁令（第二版）

即市走勢︰

【19︰51】滙豐倫敦換算本港價報28.48港元、恒指夜期報23799點，挫92點，低水152點。

【19︰21】滙豐倫敦股價跌6%，報285.95便士，渣打倫敦股價跌5.3%，報340.5便士。

【18︰43】恒指夜期報23834點，跌57點，低水117。

【17︰44】夜期跌68點，低水128點，報23823點。

【17︰17】滙豐倫敦股價折算報28.95港元，較港收市價29.3元低0.4元。

【16︰30】即月期指收報23896點，跌560點或2.3%，低水55點。

【16︰10】恒指收報23950點，跌504點。滙豐 （00005） 破底挫逾5%，收報29.3元。小米 （01810） 跌逾6%，藍籌股中表現最差，美團點評 （03690） 平收，算是ATMX中表現最好。

【16︰00】恒指U盤前跌514點，報23941點。

【15︰45】恒生指數跌近500點，報23968點，跌487點。滙豐 （00005） 個股拉低大市91點。

【15︰38】滙豐 （00005） 低見29.35元，於29元暫排出508個買盤，涉110萬股。

【15︰35】滙豐 （00005） 股價跌半成，破底低見29.4元。港股跌472點，報23983點。

【15︰31】大市一度跌穿24000點水平，低見23997點。

【15︰30】港股尾市跌約440點，續於24000點邊水平爭持。

【15︰10】滙豐 （00005） 跌4.5%，破底低見29.55元，成交28.3億元。

【15︰06】滙豐 （00005） 跌4.4%，報29.6元試穿今早低位。

【15︰00】A股午後走勢續向下，上證跌0.6%；深證跌0.7%；創業板指跌近1%。

【14︰33】平安好醫生 （01833） 跌逾4%，低見109.7元，平安好醫生今早有近8億大手上板。

【14︰22】港股跌逾400點，恒生指數跌417點，報24037點，下試24000點水平支持。

【14︰10】農夫山泉 （09633） 逆市升0.4%，高見36.65元。農夫山泉獲快速納入恒生綜合指數，包括恒生綜合行業指數以及恒生消費品製造及服務業指數，今日收市後生效。

【農夫山泉股價】農夫山泉憧憬北水買貨升近9%　獲快速納入恒生綜合指數

【14︰02】玖紙股破頂後個別發展，玖紙 （02689） 破頂高見10.54元後，倒跌3%低見10.1元，理文造紙（023114）破頂高見6.2元，最新仍逆市升1%，報6.01元。

【14︰00】比亞迪 （01211） 破頂後倒跌逾5%，低見103.6元。

【13︰32】小米 （01810） 午後跌幅擴至半成，低見20.85元。野村唱淡小米，認為華為境況未必如市場預期般差，小米的風險回報削弱，將小米評級降至「中性」。

【小米股價】野村「轉軚」唱淡小米 「華為境況未必如想像中差」

【13︰31】港股跌逾360點，24088點。

【13︰17】大市午後跌幅擴大至近300點，恒生指數報24166點，跌288點。

【13︰09】吉利 （00175） 逆市升近3%，高見16.58元。據上交所上市委宣布，吉利將於下周一 （28日）首發上會，審議公司在上海科創板第二上市的申請。

【13︰04】瑞信下調澳門賭收預測，同時下調多隻賭業股評級目標價，銀娛 （00027） 跌4.5%，金沙 （01928） 跌3.6%；美高梅 （02282） 跌4.3%；永利 （01128） 跌3.9%；澳博 （00880） 跌3.1%；新濠 （00200） 跌4%。

【濠賭股】瑞信降今年澳門賭收預測並下調多隻賭股評級　銀娛半日跌逾3%

【13︰00】恒生指數午後初段跌約260點，報24196點。

【12︰01】恒指半日跌232點，中午收報24223點。滙豐 （00005） 破底曾跌逾4%，一度跌穿30元水平，低見29.6元，半日跌2.9%報30.05元。騰訊 （00700） 跌逾1%。濠賭股向下，銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 跌逾3%。

【11︰50】港股中午收市前跌約255點，報24200點。

【11︰30】內地股市半日偏軟，上證半日跌0.4%；深證跌0.2%；創業板指跌近0.5%。

【11︰16】微盟 （02013） 跌逾7%，低見10.5元。

SaaS股走弱 微盟插近7%

【11︰12】大市跌幅收窄至約165點，報24289點。

【11︰03】濠賭股跌幅擴大，藍籌股銀娛 （00027） 跌4.2%；金沙 （01928） 跌3.8%。近日有報道指，內地積極打擊洗錢活動。

【11︰02】大市跌幅擴大至約250點，報24207點。

【10︰54】京東 （09618） 股價逆市靠穩，升近0.1%。

【10︰38】比亞迪 （01211） 早段破頂高見117元後，股價倒跌逾2%，低見107.3元。

【10︰34】新維國際 （08086） 遭洗倉，股價瀉逾6成，破底低見0.025元，成交2498.3萬元。

【10︰21】騰訊 （00700） 跌幅收窄至0.3%，報523.5元，今早曾低見518元。

【10︰06】中海重工 （00651） 升逾45%，高見0.14元。中海重工公布，發行本金額3000萬元的可換股債券每股換股價為10仙，較上周五收市價9.2仙元溢價約8.7%，集資用於還債等。

【10︰04】大市跌幅收窄至100點，報24354點，以擬拆細「1拆3」的藥明生物 （02269） 表現最好，升2.6%；滙豐 （00005） 則跌3.6%，藍籌股中最差。

【10︰00】港股跌幅擴大至近200點，低見24260點。

【09︰55】滙豐 （00005） 跌勢略為喘定，最新跌3%報30元，於30元關口爭持。

【09︰54】小米 （01810） 跌4%，低見21.1元。

【09︰50】騰訊 （00700） 跌幅擴大至1.2%，低見518元。騰訊指，WeChat應用程式可能無法在美國獲得新用戶。

【09︰49】舜宇 （02382） 升1.6%；瑞聲 （02018） 跌1.1%。據外媒報道，iPhone 12已經開始小範圍生產中，料今今最多要生產8000萬部。

【美股焦點】蘋果iPhone12傳開始小規模生產 今年出貨料達8000萬部

【09︰47】包浩斯 （00483） 升25%。包浩斯公布以6848萬元出售一批工商物業予獨立第三者胡才波，料錄出售增益約4740萬元，套現其中約4400萬元用於派付特別股息。

【09︰42】大市跌幅擴大至約85點，報24370點。

【09︰40】ATMX個別發展，阿里巴巴 （09988） 跌1.3%；騰訊 （00700） 跌0.5%；美團點評 （03690） 逆市升2.3%；小米 （01810） 跌3.2%。

【09︰39】比亞迪 （01211） 逆市升逾4%，破頂高見117元。Tesla上周五升逾4%。

【09︰36】滙豐 （00005） 跌4%，破底低見29.6元。大市轉跌約30點，報24425點。

【09︰33】滙豐 （00005） 跌幅擴大至3.6%，破底低見29.85元，成交10.1億元。

【09︰26】國聯證券 （01456） 飈升75%，開報6.25元，成交1350.3萬元。國聯證券公布，擬以發行A股方式，換股吸收合併於上海上市的國金證券，國聯A股今日起暫停交易。

【券商合併】國聯證券擬併購國金證券 A股停牌 H股如常交易

【09︰20】恒生指數高開28點，開報24483點。滙豐 （00005） 低開近2.3%，開報30.25元破底；騰訊 （00700） 逆市跌逾0.5%。

官媒《環球時報》報道，北京政府或把外資公司列入《不可靠實體清單》，其中重磅藍籌股滙豐或榜上有名

【09︰13】即月期指報24400點，跌56點或0.2%。

【09︰07】人行進行1000億元人民幣7天期逆回購操作，400億元人民幣14天期逆回購操作。因今日有800億元人民幣逆回購到期，淨投放600億元人民幣。

【09︰00】恒指黑期升約7點，報24396點；道指期貨升21點，報27623點。

【08︰55】澳門勵駿  （01680）  公布，獲賣方周錦輝、All Landmark及PacBridge Capital通知，於9月11日交易時段後，賣方及要約人陳榮煉持有的達美集團有限公司，已訂立購股協議，賣方擬出售12.8億股，佔已發行股本約20.65%，總代價為13.44億元，相當於每股待售股份1.05元，陳榮煉等將提出全面收購要約。

澳門勵駿股權易手　聯席主席周錦輝等出讓2成股權予陳榮煉

【08︰25】福祿控股  （02101）  公布，根據截至6月30日止6個月的未經審核綜合管理帳目作出的現有初步評估，集團預期錄得的非國際財務報告準則計量經調整利潤（加回上市開支），將按年上升約50%。

福祿控股︰中期經調整利潤預期按年升約50%

【08︰05】藍籌股藥明生物  （02269） 擬以每1股已發行現有股份，拆細為3股拆細股份為基礎進行股份拆細。股份拆細後，每手買賣單位將維持500股。

【藍籌股】藥明生物擬拆細　建議股份「1拆3」

【07︰30】華住集團  （01179） 297元定價，1手中籤率100%，香港公開發售部分超額認購2.39倍。

【新股IPO】華住集團超額認購2.39倍　1手中籤率100%人人有分（附分配結果）

【07︰30】道指上周五曾挫逾400點，收報27657點，跌244點或0.88%；標指收報3319點，跌37點或1.12%；納指收報10793點，跌116點或1.07%。

港股ADR收報24303點，跌152點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報30.58元，跌0.37元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報519.41元，跌5.59元或近1.1%。恒指夜期收市跌97點，收報24359點，低水96點。

道指上周五跌244點　港股ADR跌152點

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責任編輯︰梁浩碩

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