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澳門勵駿高開一成　陳榮煉溢價入股兩成並提全購

即市財經 09:26 2020/09/21

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澳門勵駿聯席主席周錦輝等出讓2成股權予陳榮煉

澳門勵駿 （01680） 公布，獲賣方周錦輝、All Landmark及PacBridge Capital通知，於9月11日交易時段後，賣方及要約人陳榮煉持有的達美集團有限公司，已訂立購股協議，賣方擬出售12.8億股，佔已發行股本約20.65%，總代價為13.44億元，相當於每股待售股份1.05元，陳榮煉等將提出全面收購要約。

澳門勵駿股價復牌後高開一成，開報1.06元，略高於要約價，成交219.1萬元。

要約價1.05元相當於停牌前收市價0.96元溢價9.38%。

陳榮煉為澳門博彩中介人德晉集團的創辦人、主要股東、主席兼行政總裁。

要約人及與其一致行動人士擁有666.1萬股股份權益，佔已發行股本約0.11%。完成落實後，要約人將與契諾人一致行動，而要約人一致行動集團將合共擁有41.82億股股份權益，佔已發行股本約67.44%。

要約人擬於要約截止後維持股份於聯交所主板上市的地位。

台灣女星安以軒丈夫斥13億元入股勵駿　成第二大股東

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責任編輯︰梁浩碩

香港股票 澳門勵駿（01680）

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