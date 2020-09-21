  • 28°C
香港時間 : 2020921日 (一) 12:55
昔日新聞 電子報 iMoney 雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:新冠肺炎

熱門關鍵字 : 肺炎疫情 防疫 抽新股 中美關係 口罩返貨 疫市理財 移民 貿易戰

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【藍籌股】藥明生物擬拆細股價升近0.5%　建議股份「1拆3」

即市財經 12:10 2020/09/21

分享：

【藍籌股】藥明生物擬拆細　建議股份「1拆3」

藍籌股藥明生物 （02269） 建議股份拆細。藥明生物公布，擬以每1股已發行現有股份，拆細為3股拆細股份為基礎進行股份拆細。股份拆細後，每手買賣單位將維持500股。藥明生物高開1.6%，開報194.1元，其後升幅收窄，半日收報192元，升近0.5%，成交4.2億元。

目前，藥明生物1手入場費接近10萬元。按藥明生物上日收市價191.1元計算，1手500股的入場費為95,550元，股份若拆細後，股價調整為63.7元，1手入場費則變為31850元。

藥明生物表示，股份拆細將增加已發行股份總數並降低每股股份的交易價格，提升公司證券交易的流動性並降低每股股份的交易價格，從而吸引更多投資者並擴大股東基礎。

股份拆細須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

【藍籌新貴】藥明生物跌近2%　大股東折讓6.7%再減持套現61億

【藥明業績】藥明生物上半年多賺63% 毛利率收窄

【9月限定優惠】訂閱《香港經濟日報》電子版送口罩一盒！立即訂閱

成為《香港經濟日報》App新會員，多款禮物任你選！免費登記

八大財金名家：陶冬、陳坤耀、胡孟青、施永青、曾淵滄、林少陽、陸東、巴曙松，於《香港經濟日報》App 開講！立即收看

責任編輯︰梁浩碩

香港股票 藥明生物（02269） 藍籌股
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版

推薦文章

【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【限聚令放寬】海洋公園今重開 中秋前周末及公眾假期已額滿　香港迪士尼樂園重開未有期（第六版）
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【港元定期存款】拆息轉升兼季結在即　3行鬥加港元存息
【滙豐股價】環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　與牽涉「孟晚舟事件」有關
【滙豐股價】環時：滙豐或列入《不可靠實體清單》　與牽涉「孟晚舟事件」有關
【航空告急】全球電子健康護照10月推出　國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行
【航空告急】全球電子健康護照10月推出　國泰香港倫敦希斯洛航綫率先試行
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【港人移民】調查﹕兩成港人計劃移民 近半擬兩年內成行 縱持有BNO英國亦非首選
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？
【滙豐股價】滙豐停滙豐、恒生兩隻股票孖展　預視股價下跌？