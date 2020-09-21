【藍籌股】藥明生物擬「1拆3」　股價高開倒跌1.2%

▲ 【藍籌股】藥明生物擬拆細 建議股份「1拆3」

藍籌股藥明生物 （02269） 建議股份拆細。藥明生物公布，擬以每1股已發行現有股份，拆細為3股拆細股份為基礎進行股份拆細。股份拆細後，每手買賣單位將維持500股。藥明生物高開1.6%，開報194.1元，其後升幅收窄，半日收報192元，升近0.5%，午後轉跌，最終收報188.8元，跌1.2%，成交7.3億元。

目前，藥明生物1手入場費接近10萬元。按藥明生物上日收市價191.1元計算，1手500股的入場費為95,550元，股份若拆細後，股價調整為63.7元，1手入場費則變為31850元。

藥明生物表示，股份拆細將增加已發行股份總數並降低每股股份的交易價格，提升公司證券交易的流動性並降低每股股份的交易價格，從而吸引更多投資者並擴大股東基礎。

股份拆細須待股東於股東特別大會上批准後方可作實。

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責任編輯︰梁浩碩