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道指上周五跌244點　港股ADR跌152點

即市財經 07:28 2020/09/21

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道指上周五跌244點　港股ADR跌152點

道指上周五跌244點
美股上周五下跌，美國宣布周日起禁下載WeChat和TikTok，道指上周五曾挫逾400點，收報27657點，跌244點或0.88%；標指收報3319點，跌37點或1.12%；納指收報10793點，跌116點或1.07%。

港股ADR跌152點
港股ADR收報24303點，跌152點或0.6%。滙豐 （00005） ADR折合報30.58元，跌0.37元或1.2%；騰訊 （00700） ADR折合報519.41元，跌5.59元或近1.1%。恒指夜期收市跌97點，收報24359點，低水96點。

紐約期油升0.3%
油價個別發展，油組及盟友日前敦促產油國，要求遵守減產協議，續支持油價，紐約期油收報41.11美元，升0.14美元或0.3%；布蘭特期油收報43.15美元，跌0.15美元或近0.4%。

美滙指數變不大
美滙指數變不大，最新報92.96。歐元兌美元報1.1847；美元兌日圓報104.52。

美國10年期債息報0.69厘。

紐約期金升0.6%
美股上周五受壓，刺激金價，紐約期金收報1961.2美元，升12.2美元或0.6%。現貨金於1950美元水平。
 

欄名 : 金股滙行情

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