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【移民調查】調查顯示20％港人計劃移民　有意移民之BNO持有人 不足3成揀英國

理財智慧 08:00 2020/09/21

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星之谷移民顧問委託香港民意研究所就一項港人移民意向進行調查，結果顯示兩成人打算移民離開香港，當中 45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃。不過，調查同時發現，有意移民而又持有BNO的受訪者中，不足3成表示會選擇英國，反映雖然英國放寬BNO持有人移民限制，但英國未必是移民首選。

是項調查透過電話形式，隨機訪問 650 名 18 歲或以上的香港居民， 當中 20%（133 人）受訪者打算移民離開香港，78%（506 人）沒有移民計劃，2%（12 人）表示不知道/很難說。

而有意移民的受訪者當中，45%受訪者希望兩年內能夠實行移民計劃劃（10%為半年內、15%為一年內及 20%為兩年內），希望兩年以上實行的則佔 33%，餘下 23%則表示不知道或未有決定。

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於 133 名有意移民的受訪者中，另一半或/及自己持有 BNO 的佔 62%，當中僅 29%選擇移民英國，餘下 44%及 27%則表示不會移民英國以及不知道或未有決定。

星之谷移民顧問董事總經理莊鈺洪先生表示，調查結果與去年年底一些同類調查相比，結果顯示港人的移民意慾有所冷卻，有機會是由於考慮到各種因素，包括能否找到心儀工作、仔女升學等問題、目的地是否適宜生活及居住等，而仍停留在空想階段。

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他續指，現時英國政府已經放寬 BNO 持有人的移民限制，本港至少有 300 萬居民為BNO 持有人，計及及其近親，相當於有至少一半人口符合資格移民英國，然而，調查結果顯示，僅 29%有意移民且持有 BNO 的受訪者會移民英國，相信是因為擔心「5+1」移民監，以及有其他心儀的國家，例如加拿大、葡萄牙、台灣等地方。

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記者：李兆明
BNO 英國 香港 加拿大 台灣 葡萄牙 移民

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